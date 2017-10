Lange Nacht der Wissenschaften 1.000 Veranstaltungen für Wissenshungrige

Die Besucher der Langen Nacht der Wissenschaften können mitmachen, staunen und sich über neue Entwicklungen informieren. Zum Beispiel an der Technischen Hochschule Nürnberg. Dort führen die Wissenschaftler des Labors für mobile Robotik ihre Roboter vor. Einer davon ist Industrieroboter "Dani", der Gegenstände aufgreifen, transportieren und wieder abstellen kann. Genau das wird er auch am Samstag (21.10.17) tun – zusammen mit anderen Robotern.

"Wir wollen eine Multi-Roboter-Flotte simulieren und zeigen, dass man mit verschiedenen Architekturkonzepten eine Robustheit hinbekommt, die dann auch für die Industrie tauglich ist. Das heißt wir stören dieses Netzwerk und die Gesamtaufgabe soll trotzdem noch durchgeführt werden. Denn ein Roboter, der ausfällt, dessen Aufgabe wird von einem anderen Roboter übernommen." Professor Stefan May, Leiter des Labors für mobile Robotik an der TH Nürnberg

Professor Stefan May ist sich sicher, dass das auch gelingt. Denn er und seine Wissenschaftler des Labors für mobile Robotik an der TH Nürnberg haben dieses Jahr mit ihren Industrierobotern erst die Deutsche Meisterschaft und dann auch die Weltmeisterschaft in Japan gewonnen.

Hilfe bei Katastrophenfällen

Berufsfeuerwehr Nürnberg testet einen Erkundungsroboter

Neben ihren Industrierobotern werden die Wissenschaftler auch ihre Erkundungsroboter vorstellen. Georg, Simon und Schrödi heißen sie und sind dafür gebaut, bei Katastrophenfällen wie Erdbeben oder Bränden den Rettungskräften zu helfen.

"Wir üben mit der Berufsfeuerwehr Nürnberg zusammen. Da ist es für uns wichtig, dass wir einmal von der Feuerwehr das Anwenderwissen hereinbekommen und dass sie auch mal sehen, was wir gerade so machen und auch bewerten, was ihnen helfen könnte." Professor Stefan May, Leiter des Labors für mobile Robotik an der TH Nürnberg

1.000 Aktionen von 4.000 Wissenschaftlern

Experimentalshow bei der Langen Nacht der Wissenschaften

Wie so ein Einsatz aussieht, darüber können sich Besucher bei der Langen Nacht der Wissenschaften informieren. Die Robotik an der TH Nürnberg ist aber nur einer von insgesamt rund 1.000 Programmpunkten, bei denen Wissenshungrige mit Forschern und Praktikern ins Gespräch kommen können. Damit die Besucher nicht den Überblick verlieren, sollten sie vorher ins Programmheft schauen, sagt Organisator Ralf Gabriel. Doch auch das Heft hat 290 Seiten.

"Wir empfehlen, unbedingt die Internetseite noch dazu zu nehmen, denn dort kann man filtern. Zum Beispiel indem man sagt, ich beschränke mich vielleicht auf eine Stadt oder auf bestimmte Themen. All das kann man dann anklicken und sich dann aus diesen Tausend Programmpunkten seine ganz persönlichen 20 Highlights ermitteln lassen." Ralf Gabriel, Organisator der Langen Nacht der Wissenschaften

An insgesamt rund 150 Orten finden Veranstaltungen statt. Das ist auch eine logistische Herausforderung. Deshalb haben die Organisatoren mit dem Verkehrsverbund VGN ein Logistiknetz aufgebaut.

"Wir haben neun Sonderbus-Touren. Darüber hinaus werden in der Nacht auch in Nürnberg die U-Bahnen länger fahren – bis 2.30 Uhr. Damit auch jeder noch sicher dann nach Hause kommt. Wir haben auch vier Sonderzüge im Einsatz, die zwischen Erlangen, Nürnberg und Fürth pendeln." Ralf Gabriel, Organisator der Langen Nacht der Wissenschaften

Von Anfang an dabei

Das funktioniert mittlerweile richtig gut, denn die Lange Nacht der Wissenschaften findet bereits zum achten Mal statt. Und Ralf Gabriel ist seit der ersten Langen Nacht dabei, er hat sie vor 14 Jahren ins Leben gerufen. Er freut sich, dass sich diesmal mehr als 4.000 Wissenschaftler in ihren "Kochtopf" schauen lassen. So auch die Forscher der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Professor Stefan Becker zum Beispiel, der sich unter anderem mit Sounddesign beschäftigt:

"Der Forschungsschwerpunkt liegt hauptsächlich auf technischer Akustik: Wie gestalten wir technische Geräte, damit sie angenehm klingen." Professor Stefan Becker, Lehrstuhl für Prozessmaschinen und Anlagentechnik der FAU

Eigene Geräusche designen

Die Sounddesigner Andreas Logdesser, Alexander Lodermeyer und Stefan Becker

Klimaanlagen in Autos sind ein Beispiel dafür. Denn die klingen schon mal richtig nervig. In ihren Laboren basteln Stefan Becker und seine Mitarbeiter dann so lange daran, bis die Klimaanlage in den Ohren von Testpersonen angenehm klingen. Bei der Langen Nacht zeigen die Forscher, wie sich das menschliche Gehör auch mal überlisten lässt – und die Besucher können auch eigene Geräusche designen.

Auch die Wirtschaft ist mit an Bord

Neben der Uni Erlangen und der Technischen Hochschule Nürnberg sind viele weitere Bildungseinrichtungen und Institute beteiligt, ebenso zahlreiche Firmen wie die Datev, Schaeffler und Siemens. Aber auch das Oberlandesgericht ist mit dabei.

Mit Wissenschaftlern im Gespräch

Die Besucher können direkt mit Forschern und Praktikern in Kontakt treten und sich über den aktuellen Stand der Technik und Trends in vielen Bereichen informieren: von Medizin über Ingenieurwissenschaften bis hin zu Pädagogik, Politik und Psychologie.

BR-Studio Franken mit dabei

Auch das BR-Studio Franken öffnet seine Türen für die Lange Nacht der Wissenschaft. Besucher können unter anderem einen Blick in das TV-Studio von "Frankenschau" und "Frankenschau aktuell" werfen. Oder im Newsroom mit Reportern ins Gespräch kommen. Außerdem zeigt Bayern plus, wie aus einer eingängigen Melodie ein fertiger Schlager wird.

Kinderprogramm am Nachmittag

Die achte Ausgabe der Langen Nacht der Wissenschaften läuft am 21. Oktober von 18.00 bis 1.00 Uhr. Schon am Nachmittag davor gibt es zwischen 14.00 und 17.00 Uhr ein Kinderprogramm.