Landratswahlen Keine Gegenkandidaten in Mittelfranken – AfD in Oberfranken am Start

Gleichzeitig zur Bundestagswahl finden heute in Mittel- und Oberfranken Landratswahlen in Roth, Weißenburg-Gunzenhausen und Lichtenfels statt. Auch einige Bürgermeisterwahlen und ein Bürgerentscheid stehen in Mittelfranken an.

Für die amtierenden Landräte in Roth und Weißenburg-Gunzenhausen ist derzeit keine Konkurrenz in Sicht. Weder Herbert Eckstein (SPD) in Roth noch Gerhard Wägemann (CSU) in Weißenburg-Gunzenhausen müssen sich Gegenkandidaten stellen.

Eckstein seit 24 Jahren im Amt

Herbert Eckstein (SPD), Landrat von Roth

Schon seit 1993 ist Herbert Eckstein Chef im Rother Landratsamt. Zuvor war er Landtagsabgeordneter der SPD und nicht unbedingt sofort von der Idee überzeugt, für den Posten des Landrats zu kandidieren. Zumal Eckstein sich schnell entscheiden musste, denn sein Amtsvorgänger Helmut Hutzelmann (CSU) war zuvor völlig überraschend gestorben.

Letzte Amtszeit

Mittlerweile ist Eckstein 61 Jahre alt. Somit wird diese fünfte Kandidatur voraussichtlich auch seine letzte sein. Denn bei der nächsten turnusgemäßen Wahl in sechs Jahren wird Eckstein die Altersgrenze für die Wählbarkeit hauptamtlicher Landräte überschritten haben. Sie liegt derzeit bei 65 Jahren, ab 2020 bei 67 Jahren.

Auch für Wägemann ist bald Schluss

Gerhard Wägemann (CSU), Landrat von Weißenburg-Gunzenhausen

Ganz ähnlich ist die Situation im benachbarten Kreis Weißenburg-Gunzenhausen. Amtsinhaber Gerhard Wägemann (CSU) ist mittlerweile sogar 64 Jahre alt und hat ebenfalls keinen Gegenkandidaten. Er wurde 2011 erstmals zum Landrat gewählt. Zuvor war der Verwaltungsfachwirt Landtagsabgeordneter der CSU. Der Wahltermin außerhalb des Turnus ist ebenfalls auf den Tod eines früheren Landrats zurückzuführen. Franz Xaver Uhl war im Sommer 2011 gestorben.

AfD-Kandidatin in Lichtenfels

In Lichtenfels in Oberfranken stehen insgesamt drei Kandidaten zur Wahl: Der amtierende Landrat Christian Meißner von der CSU, Arnt-Uwe Schill von der SPD und Heike Kunzelmann von der AfD.

Christian Meißner ist seit 2011 Landrat in Lichtenfels. Der 47-jährige Jurist ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sein 51-jähriger Herausforderer von der SPD ist Amtstierarzt und Mitglied des Stadtrates in Lichtenfels. Heike Kunzelmann von der AfD ist 48 Jahre alt und Diplombetriebswirtin. Politische Ämter hatte sie bisher keine inne.

Bürgermeisterwahlen in Georgensgmünd und Henfenfeld

Die Bürger in Georgensgmünd (Lkr. Roth) sind nicht nur zur Bundestags- und Landratswahl aufgerufen – sie wählen auch einen neuen Bürgermeister. Oder besser: Sie werden ihren alten Bürgermeister wiederwählen. Denn SPD-Mann Ben Schwarz wurde nicht nur von seiner Partei einstimmig nominiert. Auch die CSU unterstützt den 41-Jährigen derart, dass beide Parteien in Georgensgmünnd sogar mit einer gemeinsamen Liste antreten.

Umkämpfter Rathaussessel in Henfenfeld

Ganz anders ist die Situation in Henfenfeld (Lkr. Nürnberger Land): Nach 1990 gibt es erstmals wieder zwei Kandidaten für die Bürgermeisterwahl. Mit Markus Gleißenberg für CSU/FWG und Jonathan Wrensch für SPD/FBB treten zwei Männer an, die eine politische Blitzkarriere hingelegt haben und mit ihren 35 und 32 Jahren die jüngere Generation vertreten. Wrensch hat dabei einen leichten Amtsbonus. Denn seit etwa einem Dreivierteljahr führt er als 2. Bürgermeister die Amtsgeschäfte, weil sich der ursprünglich gewählte Bürgermeister Gerhard Kubek krankheitsbedingt im Ruhestand befindet.

Bürgerentscheid in Altdorf

In Altdorf (Nürnberger Land) entscheiden die Bürgerinnen und Bürger darüber, was mit dem Gelände des ehemaligen Kinos "Graffiti" passieren soll. Die Grundstückseigentümerin will dort Seniorenwohnungen bauen lassen. Eine Bürgerinitiative will das verhindern und hat den Bürgerentscheid erzwungen. Doch die Fronten sind verhärtet: Die Grundstückseigentümerin hat bereits angekündigt, dass sie Klage erheben wird, falls das Projekt durch den Bürgerentscheid gekippt werden sollte.