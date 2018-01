Landgericht Ansbach Arzt aus Feuchtwangen muss ins Gefängnis

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mediziner aus Feuchtwangen seine Tätigkeit als Arzt jahrelang ausgenutzt hat, um seinen Patientinnen körperlich näher zu kommen. Sein Ziel sei es gewesen, mit möglichst vielen Frauen zu sexuellen Kontakten zu kommen. Dadurch habe der Mediziner sein Vertrauensverhältnis als Arzt grob missbraucht, hieß es in der Urteilsbegründung des Gerichts.

Frauen traumatisiert

Außerdem habe der Mediziner von Anfang an gewusst, dass er sich durch die sexuellen Kontakte strafbar machen würde. Die sexuellen Kontakte seien immer von ihm ausgegangen. Das Gericht sprach außerdem fünf Jahre Berufsverbot als Psychotherapeut für Patientinnen für den 63-Jährigen aus. Ein entscheidender Punkt für das Gericht war auch, dass die Frauen wegen schwerer psychischer Probleme bei dem Mediziner in Behandlung waren, dass sie sehr labil oder leicht beeinflussbar waren und durch das Verhalten des Angeklagten weiter traumatisiert wurden.

Keine Einsicht

Auffallend sei das letzte Wort des Angeklagten in dem Prozess gewesen, sagte Oberstaatsanwalt Michael Schrotberger dem Bayerischen Rundfunk. Der Mediziner habe ganz deutlich gemacht, dass er von dem Verfahren noch nichts verstanden habe. "Er hat geäußert, dass sich keine der Frauen über seine sexuellen Handlungen beschwert habe. Er hat also nicht verstanden, was ihm eigentlich wirklich zur Last gelegt wurde, nämlich dass er hier ein Arzt-Patienten-Verhältnis missbraucht hat", so Schrotberger. In dem Prozess ging es um insgesamt 74 Sexualkontakte, die der Arzt mit drei Frauen hatte.