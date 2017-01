Landesamt für Statistik in Fürth Bayern hat 12,8 Millionen Einwohner

Die Bevölkerungszahl in Bayern ist 2015 um rund 152.000 Personen angestiegen. Das geht aus dem Jahrbuch des Fürther Landesamtes für Statistik hervor, das Innenminister Joachim Herrmann (CSU) vorgestellt hat.

Den Statistikern zufolge lebten 2015 im Freistaat mit mehr als 12,8 Millionen Menschen so viele wie nie zuvor. Zwar ist die Geburtenrate weiter rückläufig, dafür sind mehr Menschen von außerhalb nach Bayern gezogen. Das Landesamt für Statistik unterscheidet dabei nicht, ob es sich bei den Zugezogenen um Flüchtlinge, Fachkräfte oder Arbeitssuchende handelt.

Tourismus weiter im Aufwind

Das Landesamt für Statistik erfasst auch die Einkommen der in Bayern lebenden Menschen. Demnach verdiente jeder in Vollzeit Beschäftigte durchschnittlich 3.755 Euro brutto im Monat. Bayern ist auch als Urlaubsziel sehr beliebt. Erstmals verzeichnete der Tourismus im Freistaat mehr als 88 Millionen Übernachtungen. Auch die Ausstattung der bayerischen Häuser und Wohnungen wird statistisch erfasst. In 70 Prozent der Haushalte steht eine Spülmaschine.