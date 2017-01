Feuerwehreinsatz im Nürnberger Nordwesten Brand einer Lagerhalle unter Kontrolle

Der Band einer Lagerhalle in Nürnberg ist eingedämmt. Nach Feuerwehrangaben müssen allerdings noch letzte Glutnester gelöscht werden, was sich wohl bis etwa 19.00 Uhr hinziehen dürfte.

Am frühen Donnerstagnachmittag (05.02.17) ist in einer Lagerhalle im Mühlweg im Nordwesten Nürnbergs ein Brand ausgebrochen, der mittlerweile unter Kontrolle ist. Dennoch warnt die Feuerwehr vor giftigen Dämpfen und bittet die Anwohner im Stadtteil Höfles sowie in Poppenreuth, Schniegling und im Fürther Süden weiterhin Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Kein Dünger in Brand

In der Halle am Mühlweg waren Landmaschinen und Geräte abgestellt. Dort ebenfalls gelagerter Dünger konnte von der Feuerwehr gesichert werden. Er fing nach Angaben der Feuerwehr glücklicherweise kein Feuer.

Die große Rauchsäule, die weit über die ganze Stadt zu sehen war, ist mittlerweile verschwunden. Die Höhe des Sachschadens und auch die Brandursache sind noch offen, so die Feuerwehr.