Seelische Krisen Krisendienst Mittelfranken als Anlaufstelle bewährt

Vor 20 Jahren wurde der Krisendienst Mittelfranken in Nürnberg gegründet. Er berät inzwischen jedes Jahr rund 3.000 Menschen in seelischen Notlagen. Die Einrichtung beschäftigt 70 Mitarbeiter, erklärten die Verantwortlichen zum 20-jährigen Bestehen.

Anlaufstelle am Abend und an Feiertagen

Die Einrichtung ist Anlaufstelle für Menschen in seelischen Notlagen, etwa bei häuslicher Gewalt, dem Tod eines Angehörigen oder akuten psychischen Krankheiten. Sie ist abends und an Feiertagen geöffnet, wenn andere Beratungsstellen keine Öffnungszeiten mehr haben. Kernpunkt des Konzeptes ist die enge Zusammenarbeit mit Ärzten, der Polizei und psychiatrischen Einrichtungen.

Kostenlose telefonische Beratung

Neben der kostenlosen Telefonberatung bietet der Krisendienst auch persönliche Gespräche in eigenen Räumlichkeiten. In akuten Notfällen kommen Mitarbeiter des Krisendienstes auch zu einem Hausbesuch. Sie helfen den Betroffenen, eine scheinbar ausweglose Situation zu klären.

Erfolgreiches Modell leider wenig kopiert

Die Initiatoren bedauern, dass das erfolgreiche Modell bisher nur noch in Oberbayern und der Stadt Würzburg übernommen wurde. Bezirkstagspräsident Richard Bartsch sagte dem Krisendienst Mittelfranken auch weiterhin finanzielle Unterstützung zu. Derzeit stehen der Einrichtung jedes Jahr 460.000 Euro aus den Mitteln der Regierung von Mittelfranken zur Verfügung.

Beratung auf Arabisch angedacht

Der Krisendienst will sein fremdsprachiges Angebot künftig noch ausweiten. Neben der bereits angebotenen Beratung auf Türkisch und Russisch will der Krisendienst auch Beratung in arabischer Sprache anbieten. Zudem möchten die Verantwortlichen eine Online-Beratung entwickeln und die Öffnungszeiten ausweiten.