Stadtkrankenhaus Schwabach Diakonie Neuendettelsau soll Mehrheit übernehmen

Wie vom Vorstandvorsitzenden des Diakoniewerks Mathias Hartmann und Schwabachs Oberbürgermeister Matthias Thürauf am Montag (30.01.17) vereinbart, streben beide Parteien eine gemeinsame Trägerschaft zum 1. Juli an. Die Diakonie soll dabei mit 75 Prozent den Mehrheitsanteil halten.

Einstimmigkeit bei wesentlichen Entscheidungen

Beide Seiten wollen nun bis zum Mai einen Kaufvertrag und den neuen Gesellschaftervertrag vorbereiten. Der Gesellschaftervertrag soll vorsehen, dass der Einfluss der Stadt Schwabach auf das operative Geschäft des Stadtkrankenhauses zwar gemindert wird. Wesentliche Entscheidungen, wie der Verkauf von Geschäftsanteilen oder die Änderung des medizinischen Konzepts, sollen aber nur beide Gesellschafter einstimmig beschließen können.

Nach Ausarbeitung der Verträge wollen der Schwabacher Stadtrat und das Kuratorium der Diakonie Neuendettelsau dann endgültig grünes Licht für die Kooperation zum 1. Juli geben. In den vergangenen Wochen hatte die Diakonie Neuendettelsau bereits ihr Interesse an einer Beteiligung am krisengeschüttelten Ansbacher Klinikverbund ANregiomed signalisiert. Dort zeichnet sich aber bislang noch keine Lösung ab.