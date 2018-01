Kosten für Herdenschutz Wie teuer werden die Wölfe wirklich?

In einer Mitteilung des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) heißt es, dass die Kostenschätzung für Weidezäune zur Abwehr von Wölfen in Bayern mit durchschnittlich 327 Millionen Euro um ein "Vielfaches zu hoch gegriffen" sei. Die Behörde würde in ihrer Schätzung voraussetzen, dass aktuell keine einzige Weidefläche in Bayern über einen funktionierenden Zaun verfüge und in ganz Bayern Rudel lebten. Doch das sei natürlich nicht der Fall. "Genau das Gegenteil ist Realität, denn in Bedarfsfällen genügt eine Aufrüstung der bestehenden Infrastruktur zu weit geringeren Kosten", so LBV-Artenschutzreferent Andreas von Lindeiner.

Kosten für Wolfsabwehr in Bayern viel zu hoch berechnet

Auch im Vergleich zu anderen Ländern und Bundesländern erscheint dem LBV die Schätzung unrealistisch. So beliefen sich die Herdenschutz-Maßnahmen im Jahr 2016 in Brandenburg, wo 22 Wolfsrudel und drei Paare leben, auf 211.000 Euro. In Niedersachsen, wo man 14 Rudel und zwei Paare zählt, waren es im selben Jahr 2,2 Millionen Euro.

"Ohne Kosten funktioniert die Rückkehr des Wolfs nach Bayern sicher nicht, aber um diese für alle möglich zu machen, sind keinesfalls Investitionen im veranschlagten Umfang der LfL nötig." Andreas von Lindeiner, LBV-Artenschutzreferent

Auch in der Schweiz zeige sich, dass Weidetiere in den Bergen, oft besser geschützt werden, indem bestehende Zäune erhöht und elektrisch verstärkt werden. Der gesamte französische Staat, der Schutzmaßnamen für 360 Wölfe auch im alpinen Bereich verwaltet, gebe für seine Maßnahmen jährlich insgesamt 25 Millionen Euro aus, so der LBV.

Wolf soll als unbezahlbar gelten

Der Landesbund für Vogelschutz wirft der Behörde nun vor, mit der überzogenen Kostenschätzung die Öffentlichkeit gegen den Wolf einzustellen: Wölfe seien in Bayern bei Weidehaltung nicht finanzierbar – und somit habe der Wolf keinen Platz im Freistaat, so sei die Argumentation. Für den LBV stellt der Wolf in Bayern dagegen eine "machbare Herausforderung und einen Gewinn für die Natur" dar.