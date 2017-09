Michaeliskirchweih Fürth Programm und Sicherheitsmaßnahmen vorgestellt

Am kommenden Samstag startet die Fürther Kärwa. Neben der Lautsprecheranlage sollen Betonklötze an den Einfahrten zum Festgelände dafür sorgen, dass keine Fahrzeuge in die Kirchweihbesucher rasen.

"Ein Einzäunen des Festgeländes ist in Fürth einfach nicht möglich, wir werden aber bei Bedarf Taschen an den Eingängen kontrollieren." Matthias Kreitinger, Fürths Ordnungsreferent

Zwölf Tage Ausnahmezustand

Damit weniger Gedränge in den Budengassen herrscht, wird eine zusätzliche Straße in das Gelände mit einbezogen. Pünktlich um 10.00 Uhr wird Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) am Samstag das erste Fass Bier anzapfen. Ab dann herrscht auf Fürths Straßen zwölf Tage Ausnahmezustand.

Für jeden was dabei

Die Besucher erwartet wieder ein Mix aus Fahrgeschäften, Essensbuden und Marktständen. Premiere feiert dieses Jahr der mobile Aussichtsturm "City Skyliner". In rund 80 Metern Höhe können Besucher entspannt einen Ausblick über die Kirchweihstadt genießen.

Höhepunkt: Festzug

Den Höhepunkt bildet der traditionelle Erntedankfestzug am 8. Oktober ab 11.00 Uhr. Die Bundesstraße 8 im Bereich der Fürther Innenstadt wird bereits ab dem 26.9. um 19:00 Uhr gesperrt. Die Autofahrer werden dann entweder über die Stadthalle oder über den Ortsteil Poppenreuth und die A73 umgeleitet. Die Kirchweih endet dieses Jahr am 11. Oktober.