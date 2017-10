"Matteo" in Nürnberg Kirchliche Flüchtlingshelfer gründen Asylverein

Der Verein will außerdem eine bessere Betreuung für "hochverunsicherte Menschen aus Afghanistan" erreichen, so Initiator Stephan Theo Reichel zum Bayerischen Rundfunk. In den vier Abschiebezentren Ingolstadt, Deggendorf, Regensburg und Bamberg will der Verein eine kirchlich-ehrenamtliche Betreuung organisieren. Außerdem soll die Kirchenasyl-Beratung weitergeführt werden. Reichel war bis zum Sommer im Auftrag der evangelischen Landeskirche als Berater von Kirchengemeinden tätig.

"Es ist ein Skandal, dass wir so etwas Merkwürdiges wie Kirchenasyl in der heutigen Zeit machen müssen." Theo Reichel, Initiator des neuen kirchlichen Vereins für Asylangelegenheiten

Als unabhängiger Verein könne man das besser thematisieren als die staatsnähere Landeskirche, so Reichel. Statt Kirchenasyl zu gewähren, müsse man an den Ursachen ansetzen. Die Stadt Nürnberg wurde als Vereins-Sitz bewusst gewählt. Hier sei bei der kirchlichen Flüchtlingshilfe ein absoluter Mittelpunkt und man sei auch ein bisschen weiter weg von der Staatsregierung, so Reichel. "Wir sind ein politischer Verein in kernethischen, religiös-christlichen Fragen", sagte er dem Bayerischen Rundfunk. Dem Gründungsteam für "Matteo - Kirche und Asyl" gehören engagierte Pfarrer, Diakone, Ehrenamtliche und Ordensleute an.

Bundesweit suchen über 500 Menschen Schutz im Kirchenasyl. In Bayern laufen deshalb mehrere Ermittlungsverfahren gegen Geistliche.