Klinikum Fürth Kinderschutzgruppe greift bei Verdacht auf Misshandlung oder Vernachlässigung ein

Mit der Kinderschutzgruppe sei das Krankenhaus Vorreiter im Großraum, teilte die Klinik mit. Kommt etwa ein Kleinkind mit Knochenbrüchen und Prellungen ins Krankenhaus, untersucht die Kinderschutzgruppe, ob es sich um einen Unfall gehandelt hat oder ob das Kind möglicherweise zu Hause Gewalt erlebt.

Etwa 40 Fälle pro Jahr

Pro Jahr seien es am Klinikum Fürth etwa 40 Kinder und Jugendliche, bei denen es Verdachtsmomente für Vernachlässigung oder Misshandlung gibt, teilte eine Sprecherin mit. Ein Team aus Ärzten, Pflegern, Psychologen und Sozialpädagogen sieht sich jeden einzelnen Fall an. Im Zweifelsfall werden die Kinder stationär aufgenommen und der Umgang der Eltern mit dem Kind beobachtet.

Kindeswohl an erster Stelle

"An erster Stelle steht immer das Kindeswohl, nicht die Schuldfrage", sagte Dr. Birte Schmitt, die sich seit Jahren in der Kinderschutzgruppe engagiert. Erhärte sich ein Verdacht, werde – möglichst mit Zustimmung der Eltern – Kontakt zum Jugendamt gesucht, nur in seltenen Fällen müsse die Polizei hinzugezogen werden. Oft genüge auch ein Gespräch mit den Eltern, um zu klären, welche Hilfen sinnvoll sein können, so Schmitt.

Frühzeitige Hilfsangebote als Ziel

Das Ziel der Kinderschutzgruppe sei es nämlich nicht, erst einzuschreiten, wenn schon etwas passiert ist, sondern frühzeitig Hilfsangebote zu vermitteln. Einer Studie der Deutschen Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin (DGKiM) zufolge wurden in Deutschland noch nie so viele Kinder und Jugendliche mit Verdacht auf Misshandlung, sexuellen Missbrauch oder Vernachlässigung von Klinikärzten behandelt wie im zuletzt ausgewerteten Jahr 2016.