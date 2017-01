Flüchtlings-Bundesamt Jutta Cordt wird als Präsidentin des BAMF eingeführt

Jutta Cordt wird heute in ihr Amt als Präsidentin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Nürnberg eingeführt. Bei dem Festakt verabschiedet Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) auch ihren Vorgänger Frank-Jürgen Weise.

Jutta Cordt hat bereits Anfang Januar die Leitung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Nürnberg übernommen. Ab 1. Februar wird die 53-Jährige auch offiziell Präsidentin der Behörde.

1993 als Trainee begonnen

Nach einem Studium der Rechtswissenschaften sammelte Jutta Cordt in einer Rechtsanwaltskanzlei in den USA erste Erfahrungen, bevor sie ihre Karriere in der Bundesagentur für Arbeit (BA) 1993 als Trainee für den höheren Dienst beim Landesarbeitsamt Nordrhein-Westfalen begann. 2002 wechselte sie für kurze Zeit ins Bundesarbeitsministerium, in die Geschäftsstelle der Hartz-Kommission. Dann kehrte sie zur BA zurück und leitete dort zunächst die Regionaldirektion für Sachsen und zuletzt die für Berlin-Brandenburg.

Nachfolgerin von Frank-Jürgen Weise

Frank-Jürgen Weise

Die 53-Jährige tritt die Nachfolge von Frank-Jürgen Weise an. Er hatte bereits Monate vorher angekündigt, die Behörde zum Jahresende zu verlassen. Weil Weise mit der Bundesagentur für Arbeit (BA) bereits eine andere Bundesbehörde leitet, konnte er beim BAMF nicht Präsident werden. Cordt war bereits seit Oktober stellvertretende BAMF-Chefin. Das Bundeskabinett hatte über die neue Leitung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) entschieden und damit den Vorschlag von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) bestätigt.

Verfahren beschleunigen, Mensch integrieren



Mit Jutta Cordt rückt eine Verwaltungsexpertin an die Spitze des BAMF. Sie bringe aus ihrer bisherigen Aufgabe bei der Bundesagentur für Arbeit umfassende Erfahrungen für die beiden zentralen Herausforderungen des BAMF mit, heißt es: die Verfahren zu beschleunigen und die Menschen erfolgreich zu integrieren. "Ich bin davon überzeugt, dass Frau Cordt die damit verbundenen Herausforderungen erfolgreich meistern wird", so Minister de Maizière.

Konstruktive Zusammenarbeit mit Personalrat

Cordt kündigte an, dass sie wieder eine "konstruktive Zusammenarbeit" mit dem Personalrat erreichen möchte. Zwischen ihrem Amtsvorgänger und der Mitarbeitervertretung hatte es mehrfach öffentlich Unstimmigkeiten gegeben, der Personalrat ging sogar mehrmals gerichtlich gegen Entscheidungen der Führung vor. "Ich habe von Anfang an Gespräche mit der Personalvertretung geführt und einen engen Kontakt gehalten", sagte Cordt. Ihr sei an einer vertrauensvollen Zusammenarbeit gelegen. "Ich nehme wahr, dass wir da auf einem guten Weg sind," so Cordt weiter.

Kulturwandel braucht Zeit

In der Vergangenheit sei nicht alles optimal gelaufen, sagte Cordt im Vorfeld. Sie führt das unter anderem darauf zurück, dass das Bundesamt tausende neue Mitarbeiter einarbeiten musste.

"Die Behörde ist gewachsen, von 2.500 Mitarbeitern auf knapp 10.000 Mitarbeiter. Es sind Prozesse verändert worden. Die Organisation ist angepasst worden, und insofern ist mit Sicherheit im ersten Aufschlag auch noch nicht alles optimal gelaufen." Jutta Cordt, neue Leiterin und Präsidentin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg

Leidenschaft: Motorrad fahren

Cordt ist mit einem BA-Kollegen verheiratet und hat keine Kinder. Sie geht gern laufen, um den Kopf frei zu kriegen, wie sie in einem Interview sagte. In ihrer Freizeit fährt sie am liebsten mit ihrem Mann Motorrad – sie hat sich eine eigene Maschine gekauft und den Führerschein gemacht: "Nur mitfahren hinten fand ich langweilig," ergänzte sie.