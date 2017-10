Islamwochen Einladung zum Gespräch in die Moschee

In Nürnberg beginnen am bundesweiten Tag der Moscheen (03.10.17) die Islamwochen. Dialog und Begegnung sei nach dem guten Abschneiden der AfD bei der Bundestagswahl wichtiger denn je, so die Veranstalter.

"Der Rechtsruck bereitet uns große Sorgen", sagt Ali-Nihat Koc von der Begegnungsstube Medina. Er verantwortet die Islamwochen seit 20 Jahren. In den nächsten Wochen stehen sieben Veranstaltungen auf dem Programm.

Muslime als Teil der Gesellschaft

Dabei berichten Muslime über ihre Empfindungen in Deutschland (10.10.) und über die Frage, ob sie sich als Teil der deutschen Gesellschaft sehen. Vor mehr als 50 Jahren seien Gastarbeiter in Deutschland mit offenen Armen empfangen worden. Jetzt sei die Willkommenskultur auf einen neuen Tiefst-Stand gesunken, so die Veranstalter. In einer Podiumsdiskussion (am 17.10.) stellen sich Politiker die Frage nach einer angeblichen "Leitkultur". Dabei Diskutieren der SPD-Landtagsabgeordnete Arif Tasdelen mit dem Nürnberg CSU-Stadtrat Max Höffkes und dem früheren Sprecher der Allianz gegen Rechtsextremismus, Michael Helmbrecht.

Fotos von lächelnden Muslimen

Das Deutsch-Amerikanische Institut zeigt eine Ausstellung des algerischen Fotografen Nassim M. Hadj-benali. Zur Ausstellungseröffnung am kommenden Donnerstag (5.10.) ist der Künstler per Skype live zugeschaltet. Seine schwarz-weißen Portraits von freundlich lächelnden Muslimen sollen eine Gegendarstellung zu den Bildern muslimischer Terroristen sein. Sie wollen darauf aufmerksam machen, dass eine große Zahl friedlicher Menschen islamischen Glaubens längst zur Nachbarschaft gehört. Der Künstler hat sein Projekt "Re-Frame Islam" in New Yorker Moscheen begonnen und in Deutschland weitergeführt.

Besuche in der Moschee

Bundesweit laden am Tag der offenen Moschee rund 1.000 Moscheen Besucher in ihre Räumlichkeiten ein. In Nürnberg beteiligt sich unter anderem die islamische Gemeinde in der Hessestraße 12 und die Begegnungsstube Medina in der Gugelstraße 12. Hier können Besucher sich von 15 bis 18 Uhr informieren. In diesem Jahr steht der Tag der offenen Moschee unter dem Motto "Gesellschaftlicher Zusammenhalt beginnt mit guter Nachbarschaft". Gerade in diesen Zeiten sei es wichtig, für den Abbau von Vorurteilen, den Frieden und Zusammenhalt in der Gesellschaft einzustehen, so der Koordinationsrat der Muslime in Deutschland.