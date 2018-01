"Intensiver Streiktag" Erneut über 20.000 beim Warnstreik der IG Metall

Auch am Freitag (19.01.19) haben sich nach Angaben der IG Metall in Bayern über 20.000 am Warnstreik beteiligt. Die IG Metall spricht von einem "intensiven Streiktag". In Nürnberg waren über 10.000 Beschäftigte im Ausstand.

Schwerpunkt der IG-Metall-Aktionen war Nürnberg. Rund 8.200 Beschäftige haben sich am Vormittag (19.01.18) in Nürnberg am Warnstreik der IG Metall beteiligt. In 25 Nürnberger Betrieben wurde gestreikt, darunter bei Siemens, MAN und Bosch. Bis zum Abend waren es 10.000 Warnstreikende allein in Nürnberg.

IG-Metall-Chef Wechsler: "Intensiver Streiktag"

Das sei einer der intensivsten Streiktage gewesen, sagte Jürgen Wechsler, Bezirksleiter der IG Metall Bayern in einer ersten Bilanz. Bis zum Mittag hätten in Bayern über 20.000 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie zeitweise die Arbeit niedergelegt. Der Ärger bei den Beschäftigten wachse spürbar. „Sie brennen für ihre Forderungen nach mehr Geld und mehr Zeit und sind bereit, diese mit Macht durchzusetzen“, so Wechsler.

Schon elf Tage Warnstreiks in Bayern

Weitere große Warnstreiks gab es unter anderen bei Siemens Amberg mit 1.200 Beteiligten, bei Linde in Aschaffenburg mit 800 Beteiligten und bei Hamm in Tirschenreuth mit 750 Beteiligten. Seit Beginn der Warnstreiks am 8. Januar haben sich laut Gewerkschaft insgesamt bereits über 130.000 Beschäftigte aus ganz Bayern beteiligt.