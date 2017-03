Packend bis zuletzt Nürnberg Ice Tigers stürmen ins Halbfinale der DEL

So eine spannende Viertelfinale-Serie hat die Deutschen Eishockey Liga (DEL) bisher nicht gesehen: Im siebten Spiel haben nun auch die Nürnberg Ice Tigers vor ausverkauftem Haus den Einzug ins Halbfinale perfekt gemacht.

Rekordtorjäger Patrick Reimer ist mit den Nürnberg Ice Tigers zum zweiten Mal in Folge in das Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestürmt. Mit seinem 302. DEL-Treffer führte der Nationalspieler die Franken im siebten und entscheidenden Viertelfinale zum 5:3 gegen die Augsburger Panther.

"In Spiel 7 gewinnt oder verliert immer einer. Augsburg hat bis zum Schluss gekämpft, es war für beide Teams eine sehr schwierige Serie. Es zeigt einfach, wie eng diese Liga ist, wenn es im Viertelfinale drei Serien gibt, die über sieben Spiele gehen. Wir sind sehr glücklich, dass wir durchgekommen sind." Rob Wilson, Trainer der Nürnberg Ice Tigers

David Stieler brachte die Gäste zunächst in Führung (9.), die sich darüber aber nur 36 Sekunden lang freuen durften. Dann glich Yasin Ehliz mit seinem dritten Playoff-Tor aus (90.). Jesse Blacker (34.), Reimer (36.), Marco Pfleger (41.) und Marius Möchel (53.) schossen die Ice Tigers dann in die Runde der letzten Vier. Die Gäste kamen zwischenzeitlich durch einen Doppelschlag von Justin Shugg und Thomas Holzmann (50.) noch einmal heran.

Bangen um Ehliz

Nach dem Sieg gegen Augsburg bangen die Nürnberger nun um ihren Playoff-Helden Yasin Ehliz. Er hatte beim Spiel 7 einen Schlagschuss von Kapitän Patrick Reimer ans Ohr bekommen und musste im Krankenhaus genäht werden. Nun hoffen die Ice Tigers, dass Ehliz zum ersten Halbfinal-Spiel am Freitag wieder fit ist.

In der Halbfinal-Serie der Playoffs gilt es Wolfsburg zu schlagen. Beim Auftakt der Serie haben die Nürnberger Heimvorteil. Das erste Auswärtsspiel in Wolfsburg ist dann am Sonntag.