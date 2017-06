Humanistentreffen Nürnberg "Kirchentag" für Ungläubige

Beim Deutschen Humanistentag 2017 werden in Nürnberg in den nächsten Tagen mehrere Hundert Teilnehmer erwartet. Philosophische Reden, Diskussionsrunden und Kultur stehen auf dem Programm.

Eine Art Kirchentag will der Humanistentag sein, allerdings für Menschen, die sich gerade nicht als religiös bezeichnen. Und das sind nach Angaben des Humanistenverbandes immerhin rund ein Drittel der Bevölkerung.

Diskussionsrunden und Musik

40 Veranstaltungen stehen bis zum Sonntag in Nürnberg rund um die Meistersingerhalle auf dem Programm. Dabei sind philosophische Reden, Diskussionsrunden sowie Film und Musik. Inhaltlich geht es um ethische Fragen wie Sterbebegleitung, Verschwörungstheorien oder die Suche nach dem Glück.

Prominente Redner zu Gast

Zu Gast sind prominente Redner wie die FDP-Politikerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Comiczeichner Ralf König und der ehemalige Bundesrichter in Karlsruhe, Thomas Fischer. Obwohl sich die Veranstaltung explizit an Atheisten richtet, sind auch religiöse Menschen willkommen.

"Unsere Veranstaltung richtet sich grundsätzlich an alle, die es interessiert. Wir als Humanisten diskutierten aus einer bestimmten Perspektive. Aber das heißt nicht, dass unsere Gäste alle unserer Meinung sind. Eine spannende Diskussion entsteht ja erst dann, wenn man unterschiedlicher Meinung ist." Michael Bauer, Organisator Humanistentag Nürnberg

Welche Werte in der Schule vermittelt werden sollen, diskutieren die Humanisten zum Beispiel mit dem Lehrbeauftragten für islamische Religionspädagogik an der Uni Münster, Mouchanad Khorchide. Bei der Eröffnungsgala in der Meistersingerhalle entfaltet der Philosoph Julian Nida-Rümelin seine Ideen zum Humanismus als Leitkultur für die Migrations-Gesellschaft. Auch ein Auftritt des Kabarettisten Frank Lüdecke ist geplant.