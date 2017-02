Vogelgrippe in Bayern Hühner monatelang in Gefangenschaft

Rund 6.000 Hühner hält Simon Plöckl auf seinem Hof im Landkreis Aichach-Friedberg - die meisten Hühner dürfen unter normalen Umständen ins Freie. Seit dem 18 November ist dieses Leben aber vorbei - sie müssen nun mit der großen Halle samt Kaltscharr-Raum Vorlieb nehmen.

"Wir stehen jetzt hier im Kaltscharrraum, weiter kommt keiner mehr rein. Im Augenblick haben sich die Hühner dran gewöhnt, dass sie nur drin sind, also die stehen nicht mehr um 10.00 Uhr am Auslaufschieber – die Umstellung war damals schon groß, als die Stallpflicht kam, wir haben halt dann versucht, das Huhn im Stall besser zu beschäftigen, durch mehr Einstreu und Körner in der Einstreu, dass sie picken und scharren können." Simon Plöckl

Der Gewinn wird schrumpfen

Wer wie BR-Reporterin Doris Bimmer in den Hühnerstall von Simon Plöckl will, muss Schutzkleidung tragen.

Das sagt er, obwohl er weiß, dass mit dem Auslaufen der Übergangsfrist für die Freilandhaltung, der sogenannten 12-Wochen-Regel, härtere Zeiten anbrechen werden - zumal er erst im vergangenen Jahr einen neuen großen Stall für seine Hühner gebaut hat. Der Gewinn wird auf alle Fälle schrumpfen, weiß er.

Und Vorsichtsmaßnahmen braucht es auch: Wer wie BR-Reporterin Doris Bimmer in den Hühnerstall von Simon Plöckl will, muss Schuhe und Overall tragen, um nicht den Keim für die Geflügelgrippe in den Stall zu tragen. Nach dem Umziehen muss er durch eine Schmutzschleuse.

Im Supermarkt kostet eine beliebige Packung Freilandeier etwa 2,20 Euro - der 10er-Pack Eier aus Bodenhaltung kostet 1,80 Euro. Es bleibt aber scheinbar keine andere Wahl.

"Im Fall der Freilandhaltung von Legehennen sieht das EU-Marktordnungsrecht vor, dass bei einer seuchenrechtlichen Beschränkung des Auslaufs, wie aktuell aufgrund der Vogelgrippe, Eier für die Dauer der Beschränkung, in keinem Fall aber länger als zwölf Wochen weiterhin als Eier aus Freilandhaltung vermarktet werden dürfen. Die EU-Kommission ist nicht bereit die durch eine Rechtsnorm verbindlich verankerte 12-Wochen-Regelung zu verlängern." Die zuständige Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft auf Anfrage

Deshalb schickte die Landesanstalt vor einigen Tagen ein Schreiben an alle betroffenen Freilandbetriebe raus. Darin heißt es:

"Sollte die Stallpflicht in Ihrem Landkreis bis zum 12. Februar 2017 nicht aufgehoben sein, dürfen die Eier ab dem Legetag 13.02.2017 nicht mehr als Freilandeier, sondern müssen als Eier einer anderen Haltungsart (i.d.R. Bodenhaltung) vermarktet werden. ... Der Wechsel der Haltungsart von 'Freilandhaltung' zu 'Bodenhaltung' setzt voraus, dass Ihr Stall neben Freiland auch in einer anderen Haltungsart registriert ist. Sollte dies nicht der Fall sein, fordern wir Sie auf, Ihren Stall bis spätestens 10. Februar neben Freiland auch für eine andere Haltungsart registrieren zu lassen." Schreiben der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft

Sollte die Stallpflicht nicht verlängert werden - noch zeichnet sich in Bayern kein Richtungswechsel ab, Baden-Württemberg hat schon umgedacht und einen juristischen Kniff angewandt. Zum Februar wurde die allgemeine Stallpflicht in dem Bundesland kurz ausgesetzt - damit endete die 12-Wochen-Frist.

Der gläserne Bauernhof

Stattdessen wurde nun eine regional begrenzte Stallpflicht ausgerufen und die auch nur vorerst für sechs Wochen. Christoph Weiß hat ein paar Ortschaften weiter seinen Hühnerhof, ebenfalls Freilandhaltung. Seit November hält er erst Hühner, im Oktober wurden sie bestellt - am 18. November hat er sie bekommen - mit Beginn der Stallpflicht:

"Wir waren auch vor den Kopf gestoßen, unsere Freilandhaltung findet jetzt im Stall statt - natürlich hatten wir Glück, weil wir gesagt haben, wir fangen klein an und haben jetzt nur halb so viele Hühner wie geplant. Aber man merkt, dass der Freiheitsdrang der Hühner da ist, also stellen wir alternativ was zum Scharren und Picken zur Verfügung." Christoph Weiß

Um nicht gleich zum Start eine Bauchlandung hinzulegen, musste die Familie Weiß kräftig rudern - aber es ist gelungen:

"Unsere Rettung war, dass wir sagen können, wir füttern die Hühner mit unserem eigenen Futter und können eine gute Eiqualität sicherstellen. Wir sind ein gläserner landwirtschaftlich-familiärer Betrieb, die Kunden, die zu uns kommen, können sich gleichzeitig überzeugen, dass es den Hühnern gut geht." Christoph Weiß

Die gute Qualität, die er liefert, garantiert ihm auch eine steigende Nachfrage aus der Gastronomie. Was auf den Eiern aufgedruckt wird - ob der Stempel mit der 1 für Freiland oder einer 2 für Bodenhaltung beginnt, ist in seinem Fall unerheblich, sagt Christoph Weiß. Er kenne aber einige Betriebe, die die aktuelle Situation nicht so leicht schultern dürften.

Welches Ei kauft der Verbraucher?

Noch nimmt auch Simon Plöckl die Stallpflicht und die anstehende Abwertung seiner Eier gefasst hin. Was ihn und seine Kollegen vielmehr umtreibt, ist die Ungewissheit, wie sich der Verbraucher verhalten wird. Der kann künftig nicht mehr erkennen, welches Ei er kauft.

"Wir haben gestern eine Erzeugerversammlung gehabt, da haben wir drüber gesprochen, wie wir reagieren. Auf dem Wochenmarkt ist es einfach, weil da kann ich es dem Verbraucher erklären und da glaub ich auch, dass er mir treu bleibt." Simon Plöckl

Schwieriger wirds im Lebensmitteleinzelhandel, da ist die Frage, ob er die Bioeier oder die Bodenhaltungseier nimmt. Am Preis jedenfalls wird man die Eier nach dem 13. Februar kaum noch auseinander halten können - auch die Verpackung gibt keinen Hinweis mehr, denn - so teilt das Landesamt für Landwirtschaft mit:

"Auf der Verpackung muss die korrekte Haltungsform angegeben werden. Sollte ein Legehennenhalter nur Verpackungen mit dem Aufdruck Freilandhaltung vorrätig haben, muss er den Schriftzug 'Freilandhaltung' durch 'Bodenhaltung' zum Beispiel überkleben oder anderweitig überschreiben." Landesamt für Landwirtschaft

Als Ausweg hofft Simon Plöckl auf die etablierten regionalen Vermarkter, die wie "Unser Land" seit Jahren für die Qualität der Waren stehen:

"Also bei 'Unser Land' hab ich die Marke, und da sag ich, da weiß ich, dass das Futter aus Bayern kommt, aus regionalem Anbau und weiß, dass Familienbetriebe dahinter stehen. Da kann ich es an der Marke festmachen. Sonst kann ich es nicht mehr unterscheiden." Simon Plöckl

Bioeier bleiben übrigens Bio, auch wenn die Hühner - wie alle anderen auch - seit November nicht ins Freie dürfen. Für Bioeier gelten schlicht und ergreifend andere Regeln.