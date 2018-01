Dauerregen Hochwasserlage in Franken unterschiedlich

In ganz Franken sorgt nach dem Sturm vor allem der anhaltende Dauerregen für die Gefahr von Überflutungen. Die Wasserwirtschaftsämter gaben in den letzten Stunden leichte Entwarnung, doch die nächsten Regenschauer sind bereits angekündigt.

Die Wasserwirtschaftsämter haben im Bereich Nordbayern erste Hochwasserwarnungen ausgegeben. Zwei Faktoren kommen hier zusammen: Dauerregen, aber auch die Schneeschmelze.

Pegel steigen in ganz Franken

Langenstadt, Landkreis Bayreuth

Die Hochwassernachrichtenzentrale meldet vor allem für den Oberen Main, die fränkische Saale und die Altmühl Meldestufen 1 bis 3. Vor allem die Gebiete um Bamberg, Kronach, Kulmbach, Bayreuth und Coburg sind von Überschwemmungen bedroht. Meldestufe 3 gilt bereits für die Gegenden um Schenkenau an der Itz, Kemmern am Main, Mainleus im Landkreis Kulmbach und Vorra an der Rauen Ebrach. Hier kann es zu Überflutungen von bebauten Grundstücken oder Kellern kommen. Die Meldestufe 3 wurde bereits überschritten im Bereich Arzberg und in Fürth am Berg im Coburger Landkreis. Auch betroffen ist der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, denn die Altmühl zeigt hohe Pegel an. Einzelne Straßen sind bereits überflutet.

Schifffahrt noch nicht betroffen

Trotz allem gab es weniger Niederschläge als prognostiziert, so dass das Wasser- und Schifffahrtsamt. Nach Auskunft der Behörde ist erst für den morgigen Tag mit der Einstellung der Schifffahrt zwischen Bamberg und Marktheidenfeld zu rechnen.

Nach ersten Prognosen bleibt die Gefahr von Hochwasser insgesamt hoch in Franken. Entspannung soll es laut Hochwassernachrichtendienst erst am Wochenende geben.

In Mittelfranken ist wieder Regen angekündigt

Nach Auskunft des Wasserwirtschaftsamtes in Ansbach hat sie die Lage im Bereich Neustadt an der Aisch und Bad Windsheim stabilisiert. Die meisten Pegel sinken unter die Meldestufe 1. Anders sieht es im Landkreis Ansbach aus. Während sich die Lage an der Altmühl an manchen Stellen entspannt, steigen die Wasserstände in der Ortschaft Thann wieder an. Lediglich jedoch nur kleinere Hochwasser werden im gesamten Bereich gemeldet. Auch im Bereich Weißenburg sinken die Pegel der Altmühl. Bei Treuchtlingen wurde bereits die Meldestufe 1 unterschritten. Das konnte vor allem auch durch gezielte Ableitung der Wassermassen in den Altmühl- und Brombachsee erreicht werden. Auch das Wehr in Sollnhofen wurde leicht geöffnet, so dass der Rückstau nach Treuchtlingen verringert werden konnte.

Entscheidend sind jedoch die nächsten Stunden. Es wurden durch den Deutschen Wetterdienst weitere Regenschauer aus Baden-Württemberg angekündigt, die schwerpunktmäßig Weißenburg treffen werden. Dadurch wird die Altmühl wieder ansteigen und voraussichtlich Meldestufe 2 erreichen.

In Oberfranken kleinere Überschwemmungen

"Angespannt, aber nicht dramatisch", so umschreibt die Einsatzzentrale der oberfränkischen Polizei die Hochwassersituation im Regierungsbezirk. Einige Flüsse sind über die Ufer getreten. Größere Schäden gibt es aber bisher nicht. Die zweithöchste Hochwassermeldestufe 3 gilt derzeit nur noch für den Main bei Mainleus (Lkr. Kulmbach) sowie die Itz bei Schenkenau und die Steinach bei Fürth am Berg im Landkreis Coburg.