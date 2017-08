Handball Bundesliga HC Erlangen startet in die neue Saison

Die Handballer des HC Erlangen starten in die neue Saison. Die Mannschaft von Trainer Robert Andersson empfängt in der Nürnberger Arena den TBV Lemgo.

In der vergangenen Saison konnte der TBV Lemgo dem Abstieg nur knapp entgehen, doch in ihrem ersten Saisonspiel hat das Team aus Nordrhein-Westfalen gezeigt, dass dieses Mal mehr in ihnen stecken könnte. Zwar verlor der TBV sein Heimspiel. Das 24:26 gegen den aktuellen Meister und Supercup Sieger Rhein-Neckar Löwen fiel aber relativ knapp aus.

Sechs teils prominente Neuzugänge

Der HC Erlangen sieht sich gut auf den Saisonstart vorbereitet. Sechs Neuzugänge stehen im Kader des HCE und Trainer Robert Andersson ist der Meinung, dass die neuen Spieler in der Vorbereitungsphase gut integriert werden konnten.

Der prominenteste unter den Neuen dürfte wohl Nationalspieler Johannes Selin sein. Der Rechtsaußen kam aus Melsungen zu den Erlangern. Mit Gorazd Skof wurde ein weiterer Torhüter verpflichtet, der Nikolas Katsigiannis entlasten soll. Der Slowene Skof ist zwar mittlerweile 40 Jahre alt, verfügt aber dementsprechend über viel Erfahrung. In der vergangenen Saison spielte er noch mit Paris Saint-Germain in der Champions League.