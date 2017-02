Handball-Bundesliga Nico Büdel wechselt vom HSC Coburg zum HC Erlangen

Büdel war erst zu Saisonbeginn von der TSG Ludwigshafen-Friesenheim nach Coburg gewechselt. Dort hat er in der laufenden Spielzeit in bislang 17 Einsätzen 81 Tore erzielt und 27 Treffer vorbereitet. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Wie der HSC Coburg bekannt gab, verlässt der Rückraumspieler den Verein auf eigenen Wunsch.

Büdel geht auf eigenen Wunsch

Büdel hatte nach Angaben des Vereins die Coburger in der Winterpause um eine vorzeitige Vertragsauflösung gebeten. Dort hat der 27-Jährige einen Zweijahresvertrag unterzeichnet.

"Natürlich ist es schade, dass Nico im kommenden Jahr nicht mehr in unserer Mannschaft spielt, zumal er sich im Laufe dieser Saison kontinuierlich verbessert hat und bei uns eine zentrale Rolle einnimmt. Persönlich kann ich Nicos Wunsch, sicher auch im kommenden Jahr in der 1. Liga spielen zu wollen, nachvollziehen." Jan Gorr, Cheftrainer des HSC Coburg

Lücke mit Bedacht schließen

Der Cheftrainer und sportliche Leiter des HSC Coburg Jan Gorr bedauert, dass Büdel den Verein verlässt. Allerdings ist er froh über die Planungssicherheit, die alle Beteiligten nun haben. "Und ich bin mir sicher, Nico wird bis zum letzten Spiel alles für unseren Verein, unser Team und unser gemeinsames Ziel geben", wird Gorr in der Mitteilung zitiert. Die Lücke, die Büdel in der Mannschaft reißt, will der Verein nach eigenen Angaben nachhaltig und mit Bedacht schließen.