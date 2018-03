Zu Unrecht in der Psychiatrie Gustl Mollath fordert 2,1 Millionen Euro vom Freistaat

Gustl Mollath will den Freistaat Bayern auf Schadenersatz in Höhe von 2.104.108 Euro verklagen. Anfang kommender Woche will Mollath in München die Klage einreichen. Mollath saß mehrere Jahre zu Unrecht in der geschlossenen Psychiatrie.

Von: Johanna Kempter