Abschied einer Traditionsmarke Grundig schließt endgültig in Nürnberg

Der traditionsreiche Elektronikkonzern Grundig schließt seinen Standort in Nürnberg zum Jahresende endgültig. Damit ist das Traditionsunternehmen in Nürnberg Geschichte.

Zu Hochzeiten beschäftigte Grundig in und um Nürnberg bis zu 28.000 Menschen. Zuletzt waren es noch 72 – sie stemmten die Verwaltung und die Logisitk. Der fränkische Gründungsstandort diente seit der Übernahme durch den türkischen Konzern Arçelic im Jahr 2004 mehr als Showroom. Die Entscheidungen wurden in der Türkei gefällt – auch die, Nürnberg endgültig zu verlassen. Zum Jahreswechsel laufen nun die letzten Mietverträge aus.

Verlagerung nach Hessen

Von den 72 verbliebenen Mitarbeitern zogen knapp 30 nach Hessen um. Dort konzentriert die türkische Grundig-Muttergesellschaft Arçelik ihre Aktivitäten am Standort Neu-Isenburg. In Hessen ist bereits die Grundig-Schwester Beko ansässig. Der endgültige Wegzug aus Nürnberg begann nach der Internationalen Funkausstellung in Berlin Anfang September dieses Jahres. Wie das Unternehmen mitteilte, bleibt der Name Grundig zwar auch ab 2017 weiter erhalten, mit seinem Ursprung in Franken hat er aber nichts mehr zu tun.

Abgesang einer Elektromarke

Mit der Verlagerung ist Grundig in Nürnberg endgültig Geschichte. 2003 rutsche der Elektronikkonzern in die Insolvenz. Das Unternehmen wurde zerschlagen, lediglich der Markenname überlebte. Seit 2007 gehört Grundig zur türkischen Holding Koç, die 57 Prozent des Haushaltsgeräte-Herstellers Arçelic hält. In Nürnberg blieben Verwaltung, Planung und Logistik von Grundig. Der große Absturz des früheren Unterhaltungs- und Hausgeräteriesen Grundig hatte aber weit vor der Übernahme durch Arçelic in den 1990er-Jahren begonnen – nach der damaligen Übernahme durch Philipps.

Grundigs bewegte Geschichte