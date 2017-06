Erlanger Schüler gewinnen Deutscher Schüler-Gründerpreis 2017 geht nach Erlangen

Schüler des Erlanger Albert-Schweitzer-Gymnasiums haben den diesjährigen Deutschen Gründerpreis für Schüler gewonnen. Sie wurden in Hamburg für ihre fiktive Geschäftsidee rund um eine speziell beschichtete Handyhülle ausgezeichnet.

Die Hülle soll Wärme in thermoelektrischen Strom umwandeln können. Das Smartphone würde geschützt und gleichzeitig durch selbstproduzierte Körperwärme aufgeladen. Dieser Businessplan habe im realen Leben gute Chancen und ein hohes Nachfragepotential, so die Jury zur Begründung.

Dritter Platz geht nach Nürnberg

Über Platz Drei freuten sich Schüler des Hans-Sachs-Gymnasiums in Nürnberg. Ihre fiktive Geschäftsidee: Flächendeckender Internetzugang durch Nutzer, die sich Hotspots über ihre Router teilen.

Teilnehmer aus ganz Deutschland

Bundesweit nahmen rund 3.500 Schüler in 824 Teams am Wettbewerb teil. Die Teams hatten von Januar bis Mai einen Businessplan inklusive Marketingstrategie und Finanzplan erstellen müssen. Als Preis dürfen die prämierten Schüler jetzt am Future Camp, einem viertägigen Management- und Persönlichkeitstraining, teilnehmen.