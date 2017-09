Massive Umstrukturierungen GfK will Standorte schließen und viele Stellen abbauen

Das Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK plant massive Umstrukturierungen. Das Unternehmen will eine erhebliche Zahl seiner weltweiten Standorte schließen und viele Stellen abbauen.

Die Gesellschaft für Konsumgüterforschung will mindestens 460 der 2.300 Stellen in Deutschland abbauen. Betroffen davon sind voraussichtlich 16 der 20 Standorte. Nürnberg soll dabei mit rund 1.800 Mitarbeitern als Zentralstelle erhalten bleiben, München mit seinen 18 Mitarbeitern steht wahrscheinlich vor dem Aus.

Niederlassungen in Hamburg, Berlin und Frankfurt wackeln

Unklar ist noch der Verbleib der Dependancen in Hamburg, Berlin und Frankfurt. Den Standort in Nürnberg will die GfK als weltweite Servicezentrale ausbauen. Die Stellenzahl soll demnach gleich bleiben. Da sich jedoch das Stellenanforderungsprofil aufgrund der neuen Rolle ändern wird, könne es auch hier zu einem Umbau kommen.

Gespräche über Sozialplan stehen an

Am Donnerstag (31.08.17) wurde der Betriebsrat über die Entscheidung informiert. Nun gab es dazu auch eine Betriebsversammlung. Bereits in der kommenden Woche sollen erste Gespräche über einen Sozialplan zwischen den Vertretern der Arbeitnehmer und dem Vorstand erfolgen.