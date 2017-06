Gesundheitsministerium in Nürnberg Nur wenige Mitarbeiter ziehen um

Die Bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) gibt sich beim Umzug ihres Ministeriums von München nach Nürnberg optimistisch. Noch im Sommer will sie mit 30 Beschäftigen loslegen – gemeldet haben sich bisher nur wenige.

Von den über 200 Ministeriumsmitarbeitern haben sich bisher nur fünf dazu bereit erklärt, mit nach Nürnberg zu ziehen. Zunächst werden viele Mitarbeiter aus München pendeln. Außerdem will das Ministerium neue Mitarbeiter für Nürnberg gewinnen. Melanie Huml ist optimistisch, dass in Nürnberg sukzessive der künftige Dienstsitz des Gesundheitsministeriums entstehen werde. Allein für 2017 und 2018 soll der Umzug knapp sechs Millionen Euro kosten. In zehn Jahren soll der Umzug abgeschlossen sein.

SPD befürchtet "Luftschlösser"

Die SPD-Landtagsabgeordnete Helga Schmitt-Bussinger kritisiert, dass das Ministerium in Nürnberg in Räume einzieht, von denen man wisse, dass sie zu klein werden und man daher bald wieder ausziehen müsse. Sie fragt, warum die Beschäftigten nicht schon jetzt in einen "finalen Standort" einziehen. Schmitt-Bussinger fürchtet, dass es sich bei den Planungen um "Luftschlösser" im Wahlkampf handelt, die danach "verpuffen".

Nah und schnell nutzbar

Der Gesundheistministerin Melanie Huml hingegen ist es wichtig zu beginnen. Sie wollte einen Standort, der sehr nah am Hauptbahnhof gelegen und der schnell nutzbar ist. Später müsse man schauen, inwieweit noch weitere Räumlichkeiten nötig werden, so Huml. Im Sommer 2016 hatte die Landesregierung die Verlagerung nach Nürnberg beschlossen.