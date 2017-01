"Reichsbürger" von Georgensgmünd Ermittlungen gegen Polizeibeamten laufen

Im Rahmen der Ermittlungen zu dem tödlichen Schusswechsel in Georgensgmünd hätten sich Hinweise ergeben, dass der 50 Jahre alte Polizeibeamte von dem umfangreichen Waffenbesitz des sogenannten Reichsbürgers Wolfgang P. wusste. Darüber hinaus könnte er von Kontakten P.s zu weiteren "Reichsbürgern" gewusst haben, hieß es von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.

Hätte der Tod des Beamten verhindert werden können?

Es bestehe der Verdacht, dass der Polizeibeamte die von Wolfgang P. ausgehende Gefahr erkannt hat und davon ausgehen musste, dass bei dem SEK-Einsatz in Georgensgmünd Schusswaffen zum Einsatz kommen könnten. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft wäre der 50-Jährige dienstlich dazu verpflichtet gewesen, seine Erkenntnisse weiterzugeben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hätte der Tod eines 32 Jahre alten SEK-Beamten so eventuell verhindert werden können.

Bereits suspendiert

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat sich der Polizist bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Bei ihm handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um einen der zwei Polizeibeamten, die nach der Schießerei in Georgensgmünd wegen ihrer Kontakte zu dem "Reichsbürger" suspendiert worden waren. Bei der SEK-Aktion am 19. Oktober vergangenen Jahres war ein Mitglied der Einsatzkräfte durch Schüsse so schwer verletzt worden, dass er wenig später starb. Drei weitere Beamte waren verletzt worden. Ihr Auftrag war gewesen, die Waffen von Wolfgang P. zu beschlagnahmen.

Hintergrund: Reichsbürger

Die Ereignisse in der mittelfränkischen Gemeinde hatten die "Reichsbürger" bundesweit in den Fokus der Behörden gebracht. Die sogenannten Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht an und behaupten, das Deutsche Reich bestehe bis heute fort. Bei ihnen handelt es sich nicht um eine Partei oder einen Verein, dessen Zugehörigkeit leicht überprüft werden kann. Vielmehr existieren etliche lose Gruppen. Was sie eint, ist die Ablehnung der Bundesrepublik als souveräner Staat. Immer wieder geraten die "Reichsbürger" deshalb mit dem Gesetz in Konflikt, weil sie sich zum Beispiel weigern, Strafzettel zu bezahlen. Mit seitenlangen Eingaben, Beschwerden und Strafanzeigen gegen Beamte versuchen manche ihrer Anhänger, den Rechtsstaat an seine Grenzen zu bringen.