Nach jahrelangem Streit Geobra Brandstätter gibt im Tarifstreit nach

Der Überleitungstarifvertrag ist Ergebnis der Verhandlungen von Geobra Brandstätter und den Gewerkschaften IG Metall und IG Bergbau, Chemie, Energie. In diesem ist geregelt, dass das Einkommen der Geobra-Angestellten innerhalb einer mehrjährigen Übergangsphase an die Gehälter der Kunststoffindustrie angepasst wird.

Mehr Geld für fast alle

Diese Änderung bedeute für viele einen finanziellen Aufstieg, so Reiner Gehring von der IG Metall Westmittelfranken. Es gebe derzeit aber auch einige Mitarbeiter, die derzeit deutlich über dem Tarif verdienen würden – Einbußen sollen aber auch sie nicht erleiden.

"Niemand wird etwas verlieren." Reiner Gehring, IG Metall Westmittelfranken

Wie genau das funktionieren soll, hat Gehring im Gespräch mit dem BR noch nicht verraten. Außerdem sollen alle Mitarbeiter dann von verringerten Arbeitszeiten profitieren: Statt 40 Stunden müssten diese nur noch 38 arbeiten – "und das bei vollem Lohnausgleich". Weitere Details zur Einigung sollen noch folgen, sagte Gehring.

Firmenspitze wollen keine Metaller

Die Gewerkschaften fordern schon seit Jahren, dass die Mitarbeiter von Geobra Brandstätter einen Tarifvertrag bekommen. Die IG Metall bestand immer darauf, dass das Unternehmen aus organisationspolitischen Gründen zu ihr in die Gewerkschaft kommen sollte. Das sah die Firmenspitze aber anders und weigerte sich stets, mit der IG Metall zu verhandeln. Mitte April 2016 kündigte Geobra Brandstätter schließlich an, in den Arbeitgeberverband der Kunststoff verarbeitenden Industrie in Bayern (KVI) einzutreten.