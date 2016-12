Polizeigroßeinsatz in Fürth Rund 40 Polizisten wegen Randalierern im Einsatz

Heute Nacht (30.12.2016) hat eine Gruppe von Randalierern in der Fürther Altstadt für einen Polizeieinsatz mit rund 40 Beamten gesorgt. Am Ende wurden mehrere Personen in Gewahrsam genommen. Anlass war eine Ruhestörung in der Königstraße.