Messe Nürnberg Freizeitmesse lockt mit Reise- und Gartentrends

Fünf Tage lang präsentieren etwa 900 Aussteller auf der Freizeitmesse in Nürnberg die neuesten Urlaub- Garten und Sporttrends. Die Veranstalter erwarten in der Zeit rund 100.000 Besucher auf dem Messegelände. Erstmals ist in diesem Jahr der sogenannte Heldenmarkt auf der Messe dabei. Am 3. und 4. März stellt er nachhaltige Lebensmittel, Kleidung, Kosmetik oder auch nachhaltige Geldanlagen vor.

Urlaub daheim

Die Freizeitmesse gilt als Nordbayerns größtes Reisebüro. Nach wie vor im Trend liegt der Urlaub daheim. Fränkische Regionen, Städte und Touristikorganisationen zeigen den Messebesuchern, was sie vor ihrer eigenen Haustür erleben können. Wer lieber ins Ausland fährt oder fliegt, kann sich bei den mehr als 170 Ausstellern zum Thema Touristik Anregungen holen. Egal ob es nach Kroatien, Mexiko oder in die Antarktis gehen soll. Wer lieber mit dem Wohnmobil verreist, der kann auf der Freizeit Messe schon mal Probesitzen und Probeliegen – in neuen Modellen von insgesamt 46 Marken.

Garten- und Sporttrends

Wer seinen Garten oder Balkon verschönern möchte, bekommt auf der Messe Anregungen. Außerdem können Sportbegeisterte insgesamt 30 Sportarten entdecken – und sich zum Beispiel im Bouldern, Bogenschießen, im Kajakfahren oder beim Stand-up-Paddeln versuchen. Die Aussteller präsentieren dabei immer auch die passende Ausrüstung und eröffnen auf der Freizeitmesse den Radfrühling.

Inviva: Messe für die ältere Generation

Dass man auch im fortgeschrittenen Alter noch aktiv sein kann, zeigt die Messe Inviva, die an die Freizeitmesse angedockt ist. Zwei Tage lang, am 28.Februar und 01. März, liefert sie Antworten auf viele Fragen der älteren Generation. Wie möchte ich leben? Welche Hobbys und Leidenschaften finden Platz in meinem Alltag und wer teilt diese mit mir? Wie möchte ich wohnen? Welche Unterstützungen gibt es für mein Leben – technisch, finanziell und gesundheitlich? Und wie kann ich mich engagieren und meine Zeit sinnvoll und schön gestalten?

Das Amt für Senioren und Generationenfragen der Stadt Nürnberg sorgt als fachlicher Träger der inviva dabei für unabhängige Informationsangebote von mehr als 25 Verbänden und Initiativen.

Eintrittspreise und Öffnungszeiten

Die Freizeit Messe ist bis Sonntag täglich von 9.30 bis 18.00 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 11,50 Euro Eintritt. Wer sein Ticket vorab online kauft, zahlt nur 10 Euro – und kann an den teils langen Ticketschlangen vorbei direkt aufs Messegelände.