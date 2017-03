SpVgg Greuter Fürth - 1. FC Nürnberg Großes Sicherheitsaufgebot beim 262. Franken-Derby

Am Sonntag um 13.30 Uhr erwartet die SpVgg Greuther Fürth den Lokalrivalen aus Nürnberg zum 262. Franken-Derby im Fürther Ronhof. Und mehr als das Sportliche, stehen im Vorfeld der Zweitligapartie die Sicherheitsmaßnahmen im Mittelpunkt.

Die Verkehrsteilnehmer in der Fürther Innenstadt und in Stadionnähe müssen sich am Sonntag (05.03.17) aufgrund des Derbys im Ronhof auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Beide Fanlager planen einen Marsch durch die Fürther Innenstadt zum Stadion. Dabei werden die beiden Fangruppen nach Polizeiangaben frühzeitig voneinander getrennt.

Sicherheitsbereich und kostenlose Shuttlebusse Rund um das Fürther Stadion ist ein abgesperrter Sicherheitsbereich eingerichtet. Diesen darf zwischen 8.00 und 17.00 Uhr nur betreten, wer sich als Ticketinhaber oder als Anwohner ausweisen kann. Um den Straßenverkehr zu entlasten, stehen an der U-Bahn-Station "Stadtgrenze" kostenlose Shuttlebusse bereit, die die Club-Fans sicher zum Stadion und nach dem Spiel wieder zurück bringen sollen.

Sicherheitskräfte sind gewarnt

Vor dem Hintergrund möglicher Ausschreitungen blicken beide Vereine dem 262. Frankenderby mit Spannung entgegen. Bei der letzten Begegnung in der Vorrunde versuchten einige Fürther Fans, unkontrolliert den Gästeblock des Nürnberger Stadions zu stürmen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball Bundes (DFB) belegte die SpVgg Greuther Fürth dafür am vergangenen Montag (27.02.17) mit einer Geldstrafe von 12.000 Euro. Bei einer Begegnung im Sommer 2014 hatte ein betrunkener Club-Fan einen Feuerlöscher auf die Frontscheibe einer einfahrenden U-Bahn geworfen. Dabei befand er sich mit mehr als 1.000 anderen FCN-Anhängern auf dem Weg nach Fürth.

Sportlich: Duell im Mittelmaß

Sportlich gesehen verspricht das brisante Nachbarschaftsduell – zum Leidwesen beider Fangruppierungen – nur eine Partie im mittelmäßigen Mittelfeld der 2. Fußball-Bundesliga zu werden. Einen echten Favoriten gibt es nicht: Beide Teams haben derzeit 29 Zähler. "Das ist ein eigenes Spiel für sich", erläuterte der Fürther Trainer Janos Radoki, dessen SpVgg von den vergangenen 17 Pflichtspielen gegen den Nachbarn nur zwei verloren hat.

"Das ist das Schöne am Derby: Alles, was war, alles, was ist, spielt keine Rolle, es geht nur um dieses einzige Spiel." Janos Radoki, Trainer SpVgg Greuther Fürth

Vielleicht stehen die Nürnberger derzeit etwa mehr unter Druck, denn ihr Rückrundenstart verlief mit vier Punkten aus fünf Spielen alles andere als gewünscht. Zuletzt sorgten zwei Niederlagen nacheinander für ein empfindliches Stimmungstief. "Wir wollen mit Freude ins Spiel gehen und dürfen keine Angst haben", forderte der Nürnberger Trainer Alois Schwartz. Seine Mannschaft müsse nun "Leidenschaft und Siegeswillen" zeigen. "Wir wollen mit aller Macht die drei Punkte", so Schwartz zum Derby.