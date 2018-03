Evakuierung in Fürth Fliegerbombe wird Mittwoch entschärft

Nach dem Fund einer amerikanischen Fliegerbombe im Fürther Stadtteil Hardhöhe sollen am Mittwoch Mittag umfangreiche Evakuierungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Wie die Stadt Fürth mitteilt, werden am Mittwoch ab 13.00 Uhr in einem Radius von 500 Metern rund um den Bombenfundort in der Siemensstraße 6 sämtliche Wohnungen und Geschäftsräume geräumt und die Zufahrtsstraßen gesperrt. Die amerikanische Fliegerbombe soll nach Angaben der Stadt Fürth um 17.00 Uhr entschärft werden.

Die fünf Zenter schwere Bombe war am Montagnachmittag bei Baurabeiten auf der Fürther Hardhöhe auf dem Gelände des Unternehmens Uvex gefunden worden.

Evakuierung im Radius von 500 Metern um den Fundort

Betroffen von der Evakuierung ist nach ersten Berechnungen der Bereich, der westlich durch die Soldnerstraße, südlich durch die Hardstraße, östlich durch die Bahnlinie Fürth-Bamberg und nördlich durch die Unterfarrnbacher Straße begrenzt wird. Die Stadt Fürth verteilt ab heute Nachmittag an alle Haushalte, die von der Räumung betroffen sind, Handzettel mit allen Informationen.

Anwohner, Firmen, eine Schule und Betreuungseinrichtungen betroffen

Über 4.000 Bewohnerinnen und Bewohner und etwa 5.000 Mitarbeiter in 150 Firmen – darunter auch Siemens und Uvex – müssen ihre Wohnungen und Arbeitsplätze verlassen. Auch die Schule in der Soldnerstraße und mehrere Kinderbetreuungseinrichtungen werden evakuiert: das Awo Kinderhaus, der katholischer Kinderhort und Kindergarten Christkönig, der evangelische Kinderhort und Kindergarten Heilig-Geist-Kirche sowie die AWO Kinderkrippe.

Auch Bahnverkehr lahm gelegt

Auch der Bahnverkehr ist betroffen: So wird die S-Bahnstation Unterfarrnbach ab 13.00 Uhr nicht mehr bedient und die U-Bahnlinie 1 wird zwischen den Haltestellen Hardhöhe und Klinikum nicht mehr fahren.

Bürgertelefon der Stadt Fürth

Die Stadt Fürth hat ein Bürgertelefon unter der Rufnummer (0911) 974-3698 eingerichtet. Gehbehinderte und transportunfähige Personen werden gebeten, sich ab sofort dort zu melden, denn das Bayerische Rote Kreuz wird einen Transport für hilfsbedürftige Menschen organisieren.

Ausweichquartier: Schule im Ligusterweg, Unterfarrnbach

Als Ausweichquartier für Bürgerinnen und Bürger, die nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen können, steht die Schule in Unterfarrnbach im Ligusterweg 10 zur Verfügung. Die infra Fürth und die Nürnberger VAG setzen für den Transfer Busse ein.