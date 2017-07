1. FC Nürnberg-Transfer Club holt brasilianischen Innenverteidiger Ewerton

Der 1. FC Nürnberg hat sich eine Woche vor dem Start in die neue Saison mit dem brasilianischen Innenverteidiger Ewerton verstärkt. Der 28-Jährige hat bereits in der vergangenen Saison Erfahrungen in der Zweiten Liga gesammelt.