1. FC Nürnberg Sabiri wechselt zu Huddersfield Town

Sabiri erhält bei dem Aufsteiger in die englische Premier-League einen Dreijahresvertrag. In einer Mitteilung gab der Verein am Mittwoch (23.08.17) bekannt, dass der "Club" den abwanderungswilligen Spieler nun ziehen lasse. Dem Wechsel ging ein wochenlanges Hickhack über einen Verbleib des Spielers voraus. Über die Wechselmodalitäten machten beide Vereine keine Angaben. Laut Medienberichten in England soll die Ablösesumme umgerechnet rund 1,1 Millionen Euro betragen.

"Nachdem die Rahmenbedingungen für einen Wechsel nun unseren Vorstellungen entsprachen, haben wir uns für einen Transfer entschieden, der unter den gegebenen Umständen für alle Beteiligten das Beste ist." Andreas Bornemann, 1. FCN-Sportvorstand

Der Offensivspieler war im Sommer 2016 von den Sportfreunden Siegen zum Club gekommen. In 21 Einsätzen für die U21 des 1. FC Nürnberg erzielte der Rechtsfuß zwölf Treffer. Für die Profis kam Sabiri in neun Partien auf fünf Tore.

"Wir wünschen Hamed alles Gute und hoffen, dass sich die mit dem Wechsel verbundenen Erwartungen für ihn erfüllen." Andreas Bornemann, 1. FCN-Sportvorstand

Huddersfield Trainer von Sabiri begeistert

Huddersfield Town wird von dem Deutsch-Amerikaner David Wagner trainiert, der Sabiri "eines der aufregendsten Talente in den deutschen Ligen" nennt. Huddersfield habe einen weiteren Akteur mit Spielmacherfähigkeiten gesucht. "Wir benötigten einen weiteren klassischen Zehner in unserem Kader. Er ist eine gute Option auf allen Offensivpositionen im Mittelfeld", so Wagner. Sabiri habe das Potenzial, ein qualitativ hochwertiger Spieler für Huddersfield zu werden.