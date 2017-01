Ermittlungen wegen Drogenhandels Nürnberger Fastnachtsprinz in U-Haft

Gar nicht lustig: Gegen den amtierenden Nürnberger Faschingsprinzen wird derzeit ermittelt. Offenbar sitzt er wegen des Verdachts auf Drogenschmuggels in Untersuchungshaft.

Die laufende Nürnberger Fastnachtssaison muss wohl ohne ihren Prinzen Oliver I. auskommen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg bestätigte dem Bayerischen Rundfunk zwar nur, dass ein 37 Jahre alter Verdächtiger mit demselben Vornamen in U-Haft sitzt. Dabei dürfte es sich aber mit hoher Wahrscheinlichkeit um Oliver I. handeln.

Gegen den Mann wird seit mehreren Wochen ermittelt, erklärte Justizsprecherin Anita Traud im BR-Interview. Grund ist der Verdacht auf bandenmäßigen unerlaubten Rauschgifthandel. Im Falle einer Verurteilung beträgt die Mindeststrafe fünf Jahre Gefängnis. Gemeinsam mit Oliver G. sitzen zwei mutmaßliche Komplizen in Untersuchungshaft.

Rauschgift im Auto

Angeblich befindet sich der Prinz seit vergangenem Freitag (13.01.17) in Haft. Die Ermittler werfen dem verheirateten Nürnberger vor, mehrere Hundert Gramm Kokain aus Spanien nach Deutschland geschmuggelt zu haben. Das Rauschgift sei Ende vergangener Woche bei einer gezielten Polizeikontrolle in seinem Wagen entdeckt worden, hieß es von der Staatsanwaltschaft, die keine weiteren Einzelheiten nennen wollte.

Ratlose Faschingsnarren

Der 37-Jährige war erst Anfang Januar inthronisiert worden. Der Festausschuss Nürnberger Fastnacht hatte den Mann im November 2016 zum Faschingsprinzen, seine Ehefrau zur Faschingsprinzessin gekürt. Angelika Wimmer, die Vorsitzende des Festausschusses Nürnberger Fastnacht, zeigte sich entsetzt: "Da bin ich jetzt fertig und finde keine Worte." Sie wurde nach eigenem Bekunden völlig von der Verhaftung Oliver G.s überrascht.

"Damit trifft man uns auf dem falschen Fuß." Angelika Wimmer, Vorsitzende Festausschuss Nürnberger Fastnacht

Laut Wimmer ist der Prinz bei einem Auftritt am Sonntag (15.01.17) nicht erschienen. Prinzessin Assol I. sei unbegleitet aufgetreten. Dafür seien "persönliche Gründe" genannt worden, was nach Angaben von Vorsitzender Wimmer durchaus vorkommen könne.

Nicht bekannt ist, wie der Festausschuss reagieren will. Inzwischen sei es zu spät, einen neuen Prinzen zu inthronisieren, so Wimmer weiter. Veranstaltungsprogramme mit Namen und Fotos des Prinzenpaars stünden bereits zum Druck bereit, entsprechende Verträge mit Veranstaltern für Auftritte bei Prunksitzungen in der Region seien längst unterzeichnet.