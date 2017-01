Polizeigewerkschaft übt Kritik Zweifel an Ermittlungen gegen Polizisten

Weil der Polizeibeamte von der Gefährlichkeit des sogenannten "Reichsbürgers" gewusst, er seine Kollegen aber nicht vor den tödlichen Schüssen im Oktober vergangenen Jahres gewarnt hatte, ermittelt die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth gegen einen 50-Jährigen.

Gefährlichkeit des "Reichsbürgers" war bekannt

Ein Reichsbürger aus Georgensgmünd schoß auf Polizisten im Oktober 2016

Für Ermittlungen mit derartigem Hintergrund sei laut Benker die derzeitige Informationslage eindeutig noch zu dünn, sagte der Landesvorsitzende Hermann Benker im Bayerischen Rundfunk. "Dass der Reichsbürger Waffen hatte, war bekannt“, sagte Benker. Und vorhersehbare Schwierigkeiten hätten sich in darin gezeigt, dass ein SEK zum Einsatz kam und keine normale Polizeieinheit, so Benker weiter. Es müssten also für die Ermittlungen gegen den 50-Jährigen noch weitere Erkenntnisse vorhanden sein.

"Die Staatsanwaltschaft muss da schon noch nachbessern." Hermann Benker, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft

Kein Kontakt zur "Reichsbürger"-Szene

Eventuell könnte der Chat des "Reichsbürgers" von Georgensgmünd mit dem 50-jährigen Polizeibeamten mehr Aufschluss geben, so Benker. Darüber könne aber nur die Staatsanwaltschaft Auskunft geben. Der Beamte, gegen den nun Ermittlungen eingeleitet worden sind, ist nach Auskunft der Polizeigewerkschaft auch auf seine Mitgliedschaft bei den "Reichsbürgern" angeschrieben worden. Dabei habe er mitgeteilt, "dass er mit den Reichsbürgern nichts am Hut hätte", so Benker.

Zusammenhang mit Freitod eines Polizeibeamten unklar

Beim SEK-Einsatz gegen einen Reichsbürger aus Georgensgmünd kam ein Polizist ums Leben

Ein sogenannter "Reichsbürger" hatte Mitte Oktober 2016 in Georgensgmünd auf SEK-Polizisten geschossen und dabei einen 32-jährigen Beamten tödlich verletzt. Bei dem Einsatz sollten die Waffen des Mannes beschlagnahmt werden. Benker hat dem Bayerischen Rundfunk bestätigt, dass ein SEK-Beamter, der am vergangenen Freitag (20.01.2017) in Nürnberg Selbstmord begangen hat, an besagtem Einsatz in Georgensgmünd beteiligt gewesen war. Zu Spekulationen, dass der Freitod des Beamten in einem Zusammenhang mit den "Reichsbürger"-Ermittlungen stehen könnten, könne er nichts sagen, so Benker.