Schifffahrt in Franken Eisbrecher sind im Dauereinsatz

Wegen der klirrenden Kälte kommt es in Franken zu ersten Einschränkungen im Schiffsverkehr. Auf dem Main-Donau-Kanal hat sich eine Eisschicht ausgebreitet. Drei Eisbrecher kämpfen nun dagegen an.

Laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nürnberg versuchen die drei Eisbrecher seit Dienstag (17.01.2017), den Streckenabschnitt zwischen der Schleuse Bachhausen bei Hilpoltstein und Hausen bei Forchheim von Eis freizuhalten.

Größtes Problem: Eis in den Schleusen

Die größten Probleme macht das Eis im Bereich der Schleusen. Zum einen werden bei jeder Schleusung Eisschollen von den Schiffen mit in die Schleusenkammer geschoben, so dass es dort immer enger wird. Aus Sicherheitsgründen dürfen jetzt nur noch Schiffe mit einer Gesamtlänge von maximal 180 Metern geschleust werden. Sogenannte doppelte Schubverbände müssen vor dem Schleusen in zwei Teile zerlegt werden.

Mit Stangen gegen das Eis

Zum anderen kann das Eis dazu führen, dass sich die Schleusentore nicht mehr bewegen lassen. Mitarbeiter des Schifffahrtamtes sind deshalb im Dauereinsatz – sie müssen mit Stangen das Eis aus dem Bereich der Schleusentore entfernen. Da diese Arbeit im Dunkeln zu gefährlich wäre, wurde der Betrieb der Schleusen zwischen Bachhausen und Hausen nachts eingestellt.

Wenn der Dauerfrost mit zweistelligen Minusgraden anhält, könnte es im Verlauf der nächsten Woche auch dazu kommen, dass die Schifffahrt ganz eingestellt werden muss.

Warnung: Eis nicht betreten!

Das Schifffahrtsamt warnt Spaziergänger dringend davor, das Eis auf dem Kanal zu betreten. Weil sich die Eisschicht bei jeder Schleusung um zehn bis 30 Zentimetern hebt und senkt, können sich auch unter einer geschlossenen Eisdecken Luftschichten befinden, die beim Betreten sofort einbrechen können.