Ein Jahr Flüchtlingsausweis Was taugt das Dokument?

Ein Neubau auf dem Gelände der Zentralen Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Zirndorf. In drei Zimmern registrieren die Mitarbeiter der Regierung von Mittelfranken die Neuankömmlinge. Gerade legt eine junge Äthiopierin ihre Finger der Reihe nach auf ein Lesegerät – die Abdrücke werden in ein Computersystem übertragen.

Die junge Frau hat heute zum ersten Mal Kontakt mit einer deutschen Behörde – ihre Fingerabdrücke sind noch nicht gespeichert. Seit das Datenaustauschverbesserungsgesetz Anfang Februar 2016 in Kraft getreten ist, landen die Daten von Asylsuchenden in einem zentralen System.

Darauf haben alle Behörden Zugriff, die am Asylverfahren beteiligt sind. Flüchtlinge müssen ihre Angaben so nicht immer wieder neu machen – an der Grenze, in ihrer ersten Unterkunft oder bei der Asyl-Antragstellung.

Schneller und übersichtlicher

Die äthiopische Asylsuchende (im Bild rechts) lässt sich in der ZAE Zirndorf erstmals registrieren.

In der Zirndorfer Unterkunft hat sich die junge Frau gerade bei der Regierung registriert. Stellt sie demnächst einen Asylantrag beim Bundesamt, dann kann das Amt sofort zugreifen auf die Daten, anhand ihres Fingerabdrucks. Das spart viel Aufwand und schafft Übersicht, betont Markus Richter, der IT-Chef im Bundesamt.

"Rein organisatorisch ist die Verteilung von Flüchtlingen deutlich einfacher worden. Weil die Daten zwischen den Behörden auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene ausgetauscht werden. Und damit Behörden auf Landes- und Kommunalebene viel früher im Bilde sind über die Flüchtlingszahlen, die sich auf ihr Gebiet zubewegen." Markus Richter, IT-Chef im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Kontrollen vereinfacht

Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) findet lobende Worte für das neue Datensystem und den damit verbundenen Ausweis: Dadurch sei deutlich mehr Ordnung in die Abläufe gekommen.

"Anders als früher kann man im Asylbewerberheim kontrollieren, oder wenn jemand am Bahnhof angetroffen wird, wer das ist. Und auch die Polizei kann dann anhand des Lichtbildausweises überprüfen, ob der wirklich die Identität hat und berechtigt ist, sich in Deutschland aufzuhalten." Joachim Herrmann (CSU), bayerischer Innenminister

Wichtiger Schritt in der Sicherheitspolitik

Mittlerweile seien alle Asylsuchenden im zentralen Datensystem gespeichert – auch Menschen, die sich vor Einführung des neuen Gesetzes haben registrieren lassen. So heißt es aus dem Bundesamt.

IT-Chef Markus Richter betont, dass dadurch auch ein wichtiger Fortschritt in der Sicherheitspolitik geschafft worden sei: Mehrfachidentitäten könnten nun eindeutig einem Fingerabdruck zugeordnet werden.

"Und das hat sich maßgeblich verändert im Vergleich zu früher. Damals war es möglich, dass jemand in Europa oder auch Deutschland mehrfach von verschiedenen Behörden registriert wurde, der Datensatz aber nicht untereinander ausgetauscht wurde." Markus Richter, IT-Chef im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Ausweis beinhaltet keine Rechte

Doch nicht alle sind zufrieden mit dem Ausweis. Marei Pelzer, rechtspolitische Referentin von Pro Asyl, beklagte wenige Monate nach der Einführung: Mit dem Ausweis bekämen die Registrierten noch keinerlei Rechte. Besser wäre es, wenn sie gleich bei der Registrierung ihren Asyl-Antrag stellen könnten.

"Man hat Anspruch auf Sozialleistungen. Nach drei Monaten kann man auf Arbeitssuche gehen. Wenn allerdings dieser Asylantrag nicht registriert wird, dann ist es natürlich ein Problem, wenn man am Anfang nur mit einem Ankunftsnachweis rumrennt, der all diese Rechte noch nicht verleiht." Marei Pelzer, rechtspolitische Referentin von Pro Asyl

Daran hat sich bis heute nichts geändert. Und auch das Bundesamt selbst sieht noch Nachbesserungs-Bedarf: In der Praxis hake es manchmal doch noch am Datenaustausch zwischen Bundesamt, Polizei, Sozialbehörden, Regierungen und Jobcentern.

Ein paar Kinderkrankheiten

Rund 170.000 Ankunftsnachweis hat das Bundesamt schon an Flüchtlinge ausgegeben.

Die Registrierung selbst läuft dagegen relativ problemlos. In der Zirndorfer Unterkunft hat die äthiopische Asylsuchende mittlerweile alle persönlichen Angaben gemacht. Und nun kommt aus dem Drucker ihr Ankunftsnachweis.

Ein dreiteiliges, fälschungssicheres Papierdokument, das ein bisschen aussieht wie der frühere Führerschein. Das System erfährt zum einjährigen Geburtstag viel Lob, hat aber auch noch ein paar Kinderkrankheiten.