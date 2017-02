Nürnberger Kaiserburg Drohnen gefährden seltene Wanderfalken

Drohnen im Bereich der Nürnberger Burg gefährden offenbar den Bruterfolg des dort nistenden Wanderfalken-Paars. Die Regierung von Mittelfranken appelliert deshalb eindringlich an alle Drohnenpiloten, den Bereich der Kaiserburg zu meiden.

Die Flüge seien problematisch, da die Vögel ihren Horst mittlerweile angenommen und sich niedergelassen hätten. Eine fliegende Drohne könnten sie nun als Eindringling in ihren Flugraum werten und angreifen, sagte der für das Projekt "Lebensraum Burg" zuständige Betreuer Stefan Böger dem Bayerischen Rundfunk. Dabei könnten die Tiere sich verletzen – genauso wie bei versehentlichen Kollisionen mit den Flugobjekten. Weiter besteht dem Projektbetreuer zufolge die Gefahr, dass die Wanderfalken ihren Horst auf dem Sinwellturm wieder aufgeben oder aber die Tiere sich aus Angst vor den Drohnen zu lange nicht zu ihrem Nest zurücktrauten. Ab der Eiablage (etwa im März) wäre dann auch die Brut gefährdet, so Böger.

Störungsverbot nach Naturschutzgesetz

Nach den Worten des Projektbetreuers hatten Augenzeugen zuletzt mehrfach Drohnenflüge rund um die Freiung bei der Regierung von Mittelfranken gemeldet. Böger wies darauf hin, dass die Störung der Falken auch nach dem Bundesnaturschutzgesetz verboten ist, appellierte aber vor allem an die Vernunft der Piloten: "Es ist was Vermeidbares und es wäre schade, wenn wir unser Paar heuer verlieren würden", so Böger.