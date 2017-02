Pflegereform Diakonie warnt vor Personalabbau in der Pflege

Könnte in Bayern bald noch weniger Pflegepersonal zur Verfügung stehen? Davor warnt die Diakonie in Bayern – und vor weiteren Folgen der Pflegereform.

Die Personalschlüssel in Bayerischen Pflegeheimen sollten bis zum Jahr 2020 dem bundesweiten Niveau angeglichen werden, sagte Diakonie-Expertin Sandra Schumann bei der Jahrespressekonferenz der Diakonie in Nürnberg. Da Bayern zu den vier Bundesländern gehört, die noch einen höheren Personalschlüssel haben, befürchtet Schumann einen Personalabbau.

"Unheimlicher Umstellungsbedarf"

Darüber hinaus sieht die Diakonie zahlreiche Probleme mit der Umstellung auf das neue Pflegestärkungsgesetz, das zum 1. Januar in Kraft getreten ist. Anstelle der bisherigen drei Pflegestufen wird die Pflegebedürftigkeit seitdem in fünf Pflegegraden angegeben. Die zuständigen Kassen hatten dazu laut Diakonie Vorab-Bescheide an die Pflegeeinrichtungen weitergegeben.

In zahlreichen Fällen jedoch sei diese Bewertung zu hoch ausgefallen, viele Pflegebedürftige hätten einen geringeren Pflegegrad als angenommen, so Schumann. Viele Pflegeeinrichtungen haben in der Folge Personal eingestellt, das sie nun nicht bezahlen können.

Diakonie-Fachvorstand Schumann sieht außerdem "einen unheimlichen Umstellungsbedarf und Schulungsbedarf in der ambulanten Pflege." Auch das hängt ihrer Meinung nach mit dem Pflegestärkungsgesetz II zusammen, denn die Kosten für stationäre Pflege sind für alle Bewohner eines Pflegeheims gleich hoch, egal welche Leistungen beansprucht werden.