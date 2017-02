DEL – Nürnberg Ice Tigers Vor den zwei Auswärtsspielen verlängert Verteidiger Weber

An diesem Wochende müssen die Nürnberg Ice Tigers in der DEL zweimal auswärts ran: Freitagabend in Düsseldorf und am Sonntag gegen den ERC Ingolstadt. Zuvor wurde die Vertragsverlängerung von Marcus Weber bekannt gegeben.

Die Nürnberg Ice Tigers gehen in die heiße Phase um die Playoff-Plätze in der Deutschen Eishockey Liga. Noch fünf Spiele in der Hauptrunde stehen aus, bevor feststeht, welche Teams in den Play-Offs aufeinander treffen und wer Heimrecht hat.

Platz zwei verteidigen

An diesem Wochenende muss das Team von Cheftrainer Rob Wilson zwei Mal auswärts antreten: Heute Abend (19.30 Uhr) bei der Düsseldorfer EG und am Sonntag gegen den ERC Ingolstadt (14.00 Uhr). Nach der knappen 2:3 Niederlage in der Verlängerung gegen die Adler aus Mannheim wollen die Nürnberger nun ihren zweiten Platz vor den punktgleichen Kölnern verteidigen.

Marcus Weber verlängert bis 2019

Im Vorfeld der Partie in Düsseldorf haben die Ice Tigers bekannt gegeben, dass Verteidiger Marcus Weber zwei weitere Jahre bis 2019 in Nürnberg bleibt. Der 24-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen war 2013 zu den Ice Tigers gestoßen und wird gegen Düsseldorf sein 200. DEL-Spiel absolvieren. In seiner bisherigen DEL-Laufbahn hat der Linksschütze drei Tore erzielt und 15 weitere Treffer vorbereitet.