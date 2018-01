Deutsche Bahn Museum Nürnberg Ausstellung über deutsch-deutsche Verkehrsgeschichte

Die Ausstellung unter dem Motto "Im Deutschland der zwei Bahnen" solle der unbestrittene Höhepunkt bei der Wiederöffnung der modernisierten Bereiche zur deutschen Teilung werden, so Götze. Die Präsentation wird 600 Exponate auf einer Stellfläche von 600 Quadratmetern bieten. "Die Rolle der Eisenbahn in West und Ost während der Teilung könnte unterschiedlicher nicht sein. Wir laden unsere Besucher ein, dieses Kapitel unserer Geschichte neu zu entdecken", sagte Götze.

Legendäre Dieseltriebzüge

Mit der Eröffnung der Schau Anfang Juni bietet das DB Museum eine Reihe von Vorträgen, Führungen und Workshops an. Zudem sind ein Kinoabend mit historischen Werbefilmen und ein kulinarischer Rundgang mit Original-Gerichten aus den Speisewagen von Reichsbahn und Bundesbahn geplant. Mit den legendären Dieseltriebzügen "TransEuropExpress" und "Vindobona" werden ab Juli 2018 zudem zwei Legenden der Schiene erstmals gemeinsam auf dem Nürnberger Museumsgelände zu sehen sein. Beide Fernverkehrszüge waren wegweisend für die Entwicklung des Schienenverkehrs der 1950er- und 1960er-Jahre in Ost und West.

Leichter Besucherrückgang

In einer Besucherbilanz für das vergangene Jahr muss das Nürnberger Stammhaus des DB Museums wegen der Sanierungsarbeiten einen leichten Besucherrückgang von fast 190.000 auf knapp 166.000 Gäste verzeichnen. Demgegenüber konnten die beiden Depotstandorte Koblenz und Halle erneut ein Besucherplus verzeichnen: Nach Koblenz kamen rund 36.000 Gäste und damit so viele wie nie zuvor. Das DB Museum in Halle/Saale konnte erstmals 10.600 Besucher begrüßten, so der Museumsleiter.