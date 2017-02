Nürnberg Ice Tigers Stürmer David Steckel verlängert Vertrag

Noch vor dem Beginn der Playoffs in der Deutschen Eishockeyliga hat David Steckel bei den Nürnberg Ice Tigers seinen Vertrag verlängert. Der Mittelstürmer ist auch für seine Bully- und Defensivqualitäten bekannt.

Wie der Nürnberger Eishockey-Klub heute bekanntgab, wird der Mittelstürmer auch in der kommenden Saison für die Ice Tigers aufs Eis gehen. Steckel war im Sommer 2015 nach Franken gekommen und hat seither 115 Spiele für das Nürnberger Team bestritten. Dem 34-jährigen US-Amerikaner gelangen dabei 46 Tore und 33 Assists.

Chefcoach freut sich über die Vertragsverlängerung

Auch Cheftrainer Rob Wilson freut sich über die Vertragsverlängerung: "Wir sind sehr glücklich, dass David Steckel noch ein Jahr bei uns bleibt. Er ist ein großer und starker Mittelstürmer, der nicht nur einer der besten Bully- und Defensivspieler der Liga ist, sondern zudem auch noch in der Offensive einen großen Beitrag leistet."

Mit Blick auf die kommenden Wochen fügte Wilson an: "Spieler wie David braucht man in der Mannschaft, um gerade in den Playoffs erfolgreich sein zu können."