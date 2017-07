1. FC Nürnberg im Trainingslager Wurden dem Club die Trikots geklaut?

Der 1. FC Nürnberg bereitet sich derzeit in Natz in Südtirol auf die kommende Spielzeit vor. Angeblich wurden dem Verein nun die noch streng geheimen Auswärtstrikots gestohlen. Vielleicht ist es aber auch nur ein PR-Gag.

Über seine Social-Media-Kanäle hat der Verein mitgeteilt, dass ihm die neuen, noch nicht offiziell vorgestellten Auswärtstrikots gestohlen worden seien. Eigentlich sollten die Club-Profis in den Trikots am kommenden Samstag (15.07.17) zum Testspiel bei Inter Mailand auflaufen. Via Facebook und Twitter bittet der Verein seine Fans nun, die Augen offen zu halten und Beweisfotos der mutmaßlichen Trikotsdiebe unter dem Hashtag #Trikottausch zu posten.

Nur Social-Media-Aktion?

Ein bisschen Skepsis ist allerdings angebracht. In ihrem Facebook-Post haben die Clubberer ein Foto einen leeren Reisetasche gepostet, auf der "werbewirksam" ein Zettel mit dem Vermerk "Auswärtstrikots 17/18 – Geheim !!! –" angebracht ist. Steckt hinter dem angeblichen Trikot-Diebstahl also nur eine Social-Media-Aktion, um die Fans ein wenig auf Trab zu halten? Vom Verein war am Abend niemand mehr für eine Stellungnahme zu erreichen.