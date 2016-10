Club-Mitgliederversammlung 1. FC Nürnberg schreibt weiter rote Zahlen

Schon die Vorsaison wurde mit einem Minus von 2,1 Millionen Euro abgeschlossen. Damit erhöhen sich die Schulden des 1. FC Nürnberg auf 5,1 Millionen Euro nach 3,2 Millionen Euro im Vorjahr.

Über die eigenen Verhältnisse gelebt

Die Grundlage für die finanziell schwierige Lage sei in der Abstiegssaison 2013/2014 gelegt worden, erklärte Finanzvorstand Michael Meeske. Damals habe der Club über seine Verhältnisse gelebt, um den Abstieg doch noch zu verhindern. Die daraus resultierenden Kosten hätten sich in den Folgejahren auf rund 15 Millionen Euro summiert.

650.000 Euro eingespart

Trotz der aktuell schwierigen Situation sieht Meeske auch positive Tendenzen. So sei das Minus geringer ausgefallen als ursprünglich erwartet, weil in den Bereichen Verwaltung, Personal und beim Nachwuchsleistungszentrum rund 650.000 Euro eingespart werden konnten.

Günstigerer Kader

Für die laufende Saison peilt Meeske einen ausgeglichenen Etat an. Dabei spielt der günstigere Kader eine Hauptrolle. Während die Personalkosten für die Profimannschaft in der Saison 2015/2016 noch bei 16,2 Millionen Euro lagen, sind sie in der laufenden Spielzeit mit 12,5 Millionen Euro kalkuliert.