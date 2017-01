Kino in Erlangen Cinecitta plant Deluxe-Kinos im "Manhattan"

Ab Herbst dieses Jahres wird es in der Erlanger Güterhallenstraße ein neues Kino geben. Das "Manhattan" muss im September gehen. Einen Nachfolger gibt es auch schon. Das Cinecitta will dort Deluxe-Kinos aufbauen.

Geplant ist, die drei Säle so umzubauen, dass daraus sogenannte Deluxe-Kinos werden. Konkret heißt das: moderne Projektoren, besserer Ton, mehr Abstand zwischen den Reihen und extra große Sitze. Außerdem sollen die Leinwände größer werden – dazu wird das Kino tiefergelegt, um Platz zu schaffen. Im November will das neue Kino dann seine Pforten öffnen. Die Familie Weber hat schon einmal in diesem Gebäude ein Kino betrieben. 1983 wurde es erstmals von ihnen zum Lichtspielhaus ausgebaut.

Großes Kino

Die Ticketpreise im Deluxe-Kino werden sich voraussichtlich an den Preisen im Cinecitta orientieren, sagte eine Sprecherin. Dort kostet eine Deluxe-Karte 17 Euro. Gezeigt werden vor allem große Produktionen, ein Programmkino soll es nicht werden. "Die Familie Weber ist eine bekannte Größe in der Region und bringt viel Erfahrung ein. Und Erlangen hat das Publikum für eine vielfältige Kinolandschaft", sagte Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) dem Bayerischen Rundfunk.

"Manhattan" sucht dringend neuen Standort

Die bisherigen Pächter, Elisa Coburger und Peter Zwingmann, betreiben das "Manhattan" seit 2007. Weil sie sich mit dem Eigentümer des Gebäudes wegen einer massiven Mieterhöhung nicht auf eine Pachtverlängerung einigen konnten, suchen sie dringend einen neuen Standort.

Dass mit der Familie Weber wieder ein Kinobetreiber in die Güterhallenstraße kommt, kam für sie überraschend. "Wir haben nicht damit gerechnet, dass jemand hier ein Kino reinbaut", sagte er dem BR.

"Die Lücke, die durch die Schließung des Manhattans entsteht, kann man mit einem Deluxe-Kino nicht füllen." Peter Zwingmann

Stadt und Betreiber sind zuversichtlich

Für die Suche nach einem neuen Standort für das "Manhattan" geben sich die Betreiber zuversichtlich. Sie seien in Gesprächen mit der Stadt, einige Objekte müssten nun geprüft werden. "Wir wollen, dass diese wichtige Kultureinrichtung in der Stadt erhalten bleibt. Die Stadtverwaltung unterstützt die Betreiber des Kinos deshalb intensiv bei der Suche nach einem neuen Standort", sagte Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik (SPD).