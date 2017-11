Wer wird das neue Christkind? Sechs Nürnbergerinnen stellen sich der Jury

Die Wahl für das Nürnberger Christkind geht heute in die entscheidende Runde: Sechs Kandidatinnen stellen sich der Jury. In der Endrunde muss nicht nur der Prolog des Christkinds sitzen.

In der heutigen Endauswahl müssen sechs junge Nürnbergerinnen, die nach einer Publikumsabstimmung die meisten Stimmen bekommen haben, vor die Jury treten, müssen den Prolog und ein Gedicht aufsagen. Außerdem werden die jungen Frauen in Gesprächsrunden unter anderem auf ihr Wissen über Nürnberg getestet. Wer die Jury aus Vertretern der Stadt, des Staatstheaters und der Medien überzeugt, wird für die nächsten zwei Jahre himmlische Repräsentantin der Stadt.

Grundvoraussetzungen: schwindelfrei und wetterfest

Seit 1969 wird das Nürnberger Christkind alle zwei Jahre in diesem Wahlverfahren ermittelt. Bewerberinnen sollen möglichst in Nürnberg geboren sein, in jedem Fall aber schon längere Zeit hier wohnen. Sie müssen das 16. Lebensjahr vollendet haben und dürfen nicht älter als 19 Jahre alt sein. Notwendig sind außerdem eine Mindestgröße von 1,60 Meter, Schwindelfreiheit und Wetterfestigkeit.

Mehr als 160 Termine bis Weihnachten

Das neue Christkind beginnt seine zweijährige Amtszeit diesmal am 1. Dezember um 17.30 Uhr mit der berühmten Eröffnungszeremonie des Christkindlesmarkts. Danach stehen bis Weihnachten mehr als 160 Termine an. Überwiegend sind das Besuche in sozialen Einrichtungen, aber auch öffentliche Auftritte im Fernsehen, auf Weihnachtsmärkten und Festveranstaltungen. Auch Auslandsreisen kommen dazu. In den beiden letzten Jahren wurde das Amt von Barbara Otto bekleidet.