Nürnberg Rebecca Ammon ist das neue Christkind

Die Schülerin des Sigmund-Schuckert-Gymnasiums hat sich bei der Endrunde der Wahl am Donnerstagnachmittag (02.11.) gegen fünf Mitbewerberinnen durchgesetzt. Zur wichtigsten Aufgabe des Christkinds gehört die Eröffnung "seines" Marktes am 1. Dezember. Auf der Empore der Frauenkirche spricht es um 17.30 Uhr den traditionellen Prolog.

Aus 27 Bewerberinnen ausgewählt

Darüber hinaus hat das Christkind in der Vorweihnachtszeit mehr als 160 Termine, zum Beispiel in Altenheimen, Kindergärten und Krankenhäusern. Aber auch Auslandsreisen darf die junge Frau stellvertretend für die Weihnachtsstadt Nürnberg wahrnehmen. Insgesamt hatten sich in diesem Jahr 27 Schülerinnen zwischen 16 und 19 Jahren für das Amt beworben. Eine Jury bestehend aus Vorjahreschristkind, Vertretern der Stadt und Journalisten wählten in der Endrunde aus den sechs verbleibenden Kandidatinnen die 17-Jährige aus.