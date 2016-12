Verhandlung in Wiesbaden Franke will CDU in Bayern wählen können

Ein Nürnberger Rechtsanwalt zieht vor Gericht, weil er in Bayern nur CSU und nicht die Schwesterpartei CDU wählen kann. Er sieht sein Recht auf freie Wahlen verletzt. Der Fall wird nun am Freitagvormittag (30.12.2016) verhandelt.

Der Kläger ist ein Nürnberger Rechtsanwalt. Sein Fall liegt in Wiesbaden vor Gericht, weil er in dem dort ansässigen Bundeswahlleiter als den eigentlichen Verantwortlichen für diesen Umstand sieht.

Wahlfreiheit eingeschränkt

Für den Franken ist es nicht hinnehmbar, dass er bei der kommenden Bundestagswahl in Bayern zwar für die CSU, nicht aber für die CDU stimmen kann. Bei der Verhandlung am Freitagvormittag um 10.00 Uhr rechnet der Nürnberger Anwalt mit einer kurzen Verhandlung wegen Zuständigkeitsstreitigkeiten über das Verfahren. Danach will er den Fall dem Bundesverfassungsgericht vorlegen.

Forderung nach CDU-Landesverband

Die CDU ist in allen Bundesländern wählbar außer in Bayern. Im Freistaat tritt dafür die CSU-Schwesterpartei an. Der Nürnberger Rechtsanwalt möchte allerdings auch die CDU in Bayern als Partei etablieren. Erst im Oktober hat aber die Bundes-CDU die Gründung eines CDU-Landesverbandes untersagen lassen. Ein früheres CSU-Mitglied aus Amberg hatte damals dazu aufgerufen.