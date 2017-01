43. CACIB in Nürnberg Die schönsten Rassehunde Europas gesucht

Wer ist der internationale Schönheits-Champion? Rund 3.500 Rassehunde treffen sich am Wochenende auf der 43. internationalen Rassehunde-Ausstellung CACIB in der Nürnberger Messe. Gekürt werden die Schönsten der Schönen.

Die Hunde aus ganz Europa und ihre Herrchen und Frauchen treten in zahlreichen Wettbewerben gegeneinander an, um ein CACIB-Zertifikat zu ergattern und so dem Titel "Internationaler Schönheits-Champion" einen Schritt näherzukommen. An beiden Veranstaltungstagen werden die Schönsten der unterschiedlichen Rassen von Wertungsrichtern gekürt, so die Veranstalter, der Landesverband Franken Oberpfalz im Verband für das Deutsche Hundewesen e.V. (VDH).

Hunde in Aktion

Auf der Messe bieten rund 100 Aussteller Nützliches und Luxuriöses für die Vierbeiner an. Daneben stehen auch zahlreiche Aktionen auf dem Programm: So wird die Arbeit von Rettungs- und Besuchshunden vorgeführt, Turnierhundesport und Dog Dancing gezeigt oder erklärt, was unter Obedience zu verstehen ist. Bei dieser aus England stammenden Hundesportart geht es um die Teamarbeit zwischen Mensch und Tier.

Rückschau auf CACIB 2016











Vorheriges Bild Nächstes Bild Auf der CACIB 2016, die am Wochenende im Nürnberger Messezentrum stattfindet, sind 3.500 Rassehunde gemeldet. Darunter auch diese Collies, die sich hier mit ihren stolzen Besitzerinnen ablichten ließen.