Bund Naturschutz in Bayern Hubert Weiger hört als Vorsitzender auf

Der Bund Naturschutz in Bayern bekommt einen neuen Vorsitzenden. Nach 16 Jahren will Hubert Weiger sein Amt als Vorsitzender im Freistaat aufgeben.

Bei der kommenden Delegiertenversammlung des Bund Naturschutz im April in Eichstätt will Hubert Weiger nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Vor allem mit Blick auf die immer schwieriger werdende Klima-Politik Deutschlands werde er mehr in Berlin als Vorsitzender des BUND gebraucht, erklärte Weiger bei einer Pressekonferenz in Nürnberg. Deswegen werde er sein Amt als bayerischer Chef des Bund Naturschutzes aufgeben.

Richard Mergner will Nachfolger werden

Während Weigers Amtszeit wuchs die Zahl der Mitglieder im bayerischen Verband von 100.000 auf 230.000 an. Vor allem mit Blick auf ein mögliches anstehendes Volksbegehren gegen Flächenfraß in Bayern wolle der 70-Jährige einen Generationswechsel ermöglichen. Als sein Nachfolger will der bisherige Landesbeauftragte des Bund Naturschutzes in Bayern, Richard Mergner, antreten. Der Vorsitzende wird am 28. April in Eichstätt gewählt.

Seit Jahrzehnten Naturschützer

Hubert Weiger wure 1947 in Kaufbeuren geboren. Er war 1972 erster Zivildienstleistender im Umweltschutz. 1975 war er eines der Gründungsmitglieder des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Seit 2002 war Weiger Vorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern. Während seiner Zeit als Vorsitzender erhielt Weiger zahlreiche Preise, darunter den Deutschen Umweltpreis 2017, das Bundesverdienstkreuz im Jahr 2010 und die Bayerische Staatsmedaille für Verdienste um Umwelt und Gesundheit 2007. Weiger ist Diplom-Forstwirt. Er lebt in Fürth.